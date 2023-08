Niedziela z intensywnym deszczem i burzami, w niektórych regionach może pojawić się też grad. Ostrzeżenia IMGW przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi objęły całą Polskę. Alert RCB trafił dziś do mieszkańców woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i Podlasia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W niedzielę ulewne deszcze występują na zachodzie i będą przemieszczały się na wschód. W całym kraju możliwe burze są z gradem.

Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami obejmują już całą Polskę.

Alerty dotyczące intensywnych opadów deszczu obejmują województwa dolnośląskie, wielkopolskie i lubuskie. W przygranicznych powiatach Dolnego Śląska mają one drugi stopień, a na pozostałej części tego obszaru - pierwszy. W Poznaniu prognozowana wysokość opadów to od 30 mm do 40 mm, a w Wałbrzychu - od 50 mm do 80 mm, a lokalnie nawet 100 mm.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami obejmują większą część Małopolski, a także woj. śląskie, łódzkie, część woj. świętokrzyskiego, Mazowsza, a także woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie. Na tym obszarze prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, a także burze z gradem. Wysokość opadu może wynieść od 50 mm do nawet 90 mm.

W części Wielkopolski obowiązuje już trzeci stopień zagrożenia przed intensywnymi opadami deszczu.