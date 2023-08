Na kijowskim pomniku "Matki Ojczyzny" w miejsce zdemontowanego godła Związku Radzieckiego zainstalowano trójząb, jeden z symboli państwowych Ukrainy. Prace mają się zakończyć do 24 sierpnia, kiedy w Ukrainie obchodzone jest Święto Niepodległości.

Pomnik "Matki Ojczyzny" przed instalacją ukraińskiego trójzębu / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Trójząb, będący jednym z symboli państwowych Ukrainy, został dostarczony w okolice pomnika wczoraj wieczorem. Ze względu na warunki pogodowe prace instalacyjne przesunięto na dzisiejszy poranek.

Podnoszenie trójzębu trwało ok. 15-20 minut, a samo przymocowanie go do tarczy zajęło ok. 3 godziny.