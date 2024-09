Głuchołazy to jedna z tych miejscowości na Opolszczyźnie, w których trwa sprzątanie i szacowanie strat po powodzi. "To miasto nigdy już nie będzie takie samo" - podkreślają mieszkańcy, z którymi rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.

Wielkie sprzątanie w Głuchołazach / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Głuchołazy się odgruzowują. Trwa totalne czyszczenie - mówił w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Pawłem Koniecznym burmistrz miasta Paweł Szymkowicz. Szacujemy straty, widzimy zniszczone ulice, wyrwane kostki brukowe, zapadnięte studzienki telekomunikacyjne - wyliczał. Jako miasto stoimy przed olbrzymim wyzwaniem doprowadzenia do stanu użyteczności kilku szkół, domu seniora, ośrodka pomocy społecznej - przyznał samorządowiec.

Powoli przywracany jest prąd. Sukcesywnie przywracana jest woda w wodociągu - zauważył burmistrz Głuchołaz.

Mieliśmy ok. pół metra wody w mieszkaniu. Wszystkie ściany musimy kuć. Wszystko jest mokre. Mieszkanie jest niezdatne do użytku - mówił reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce jeden z mieszkańców. Jak przyznał, mieszkanie, które zostało zalane, kupił w połowie sierpnia i nawet nie zdążył go ubezpieczyć.



Liczymy, że państwo nam pomoże, rodzina i przyjaciele - dodał mężczyzna.

Pani Renata - mieszkanka ul. Jana Pawła II - mówiła reporterowi RMF MAXX Krzysztofowi Chwalińskiemu, że w mieście wciąż jest bardzo dużo szlamu do uprzątnięcia. Przyznała, że problemem bywa brak dostępności odpowiednich narzędzi do sprzątania - mioteł i łopat.

Mieszkam przy samej Białce. Piwnicę miałem zalaną. Woda dochodziła do parteru... - mówił naszej dziennikarce Agacie Nurek spotkany na rynku w Głuchołazach pan Jacek.

Pomocną dłoń do zaangażowanych w sprzątanie domów i posesji mieszkańców Głuchołaz wyciągnęli funkcjonariusze służby więziennej z aresztu śledczego w Bytomiu. Przywieźli im 600 porcji bigosu.