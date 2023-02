Raniona wczoraj w Bydgoszczy Ukrainka wciąż przebywa w szpitalu a lekarze jej stan określają jako ciężki. Wieczorem informowaliśmy o tragedii, do której doszło w tym mieście. Ciała dwóch mężczyzn znaleziono w jednym z mieszkań, wynajmowanych według naszych nieoficjalnych ustaleń przez ukraińską rodzinę. Do szpitala trafiły także dwie ranne kobiety, które policjanci znaleźli na klatce schodowej budynku, do którego zostali wezwani.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii w Bydgoszczy / Darek Delmanowicz / PAP Wezwanie, które policjanci otrzymali wczoraj około 18:30 dotyczyło awantury, ale to jaki był jej przebieg wciąż ustalane. Młodsza z rannych kobiet - 25-latka nadal jest w stanie krytycznym, a lekarze walczą o jej życie. Policja potwierdziła nasze wcześniejsze nieoficjalne informacje, że tłem tragedii była awantura rodzinna. Nieoficjalne ustalenia reportera RMF FM wskazują na to, że powodem mógł być konflikt o dzieci. Policja ustala szczegóły Zobacz również: Rodzinna tragedia w Bydgoszczy. Policja bada sprawę Dwie kilkuletnie dziewczynki były w mieszkaniu, gdy doszło do awantury. Na szczęście nie odniosły obrażeń fizycznych, mogły być jednak świadkami zbrodni. Policja będzie ustalać co dokładnie widziały dzieci. Dziewczynki w wieku 3 i 5 lat trafiły na razie do pogotowia opiekuńczego. Policja potwierdziła nam, że jeden z nieżyjących mężczyzn - 25-latek był ojcem dzieci. Według naszych nieoficjalnych ustaleń drugi, 22-letni mężczyzna, był aktualnym partnerem ciężko rannej kobiety. Starsza z rannych kobiet, które znaleziono na klatce to prababcia dzieci. Z nieoficjalnych ustaleń naszego reportera wynika, że kobieta przyznała policjantom, że to ojciec dzieci miał zaatakować ją, jej córkę i jej partnera. "Wstępne ustalenia wskazują, na to, że sprawcą awantury był 25-letni ojciec dzieci, który również nie żyje. Ustalamy wszystkie okoliczności i przebieg tego tragicznego w skutkach zdarzenia. W tym momencie wydaje się ono mieć charakter rodzinnego dramatu" - powiedziała RMF FM Monika Chlebicz, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Wszystko wskazuje na to, że po wszczęciu awantury, 25-latek popełnił samobójstwo. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że mężczyzna przyjechał do Polski jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Ciężko ranna kobieta, dwie ranne jej córki oraz prababcia to natomiast uchodźczynie. W mieszkaniu, w którym doszło do awantury, nie mieszkały nigdy z ojcem dziewczynek, wskazywanym jako sprawca tragedii. Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



