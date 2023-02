Tragedia rodzinna w Bydgoszczy. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, w jednym z mieszkań policja znalazła ciała dwóch młodych mężczyzn. Dwie kobiety trafiły do szpitala.

Jedna z kobiet w wieku ok. 30 lat w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Druga także została hospitalizowana. Policjanci zastali je na klatce schodowej, gdy docierali do mieszkania, którego dotyczyło zgłoszenie. Jak ustaliliśmy, obie miały rany kłute.

Jak przekazała RMF FM kom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji, w mieszkaniu policjanci znaleźli zwłoki dwóch mężczyzn w wieku ok. 30-40 lat. Była tam także dwójka małych dzieci. Według naszych nieoficjalnych informacji - nie miały one obrażeń.

Na miejscu pracuje policja i prokuratura. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, mieszkanie, w którym znaleziono ciała dwóch mężczyzn, od mniej więcej roku wynajmowała rodzina Ukraińców.