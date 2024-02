Chwile grozy w Kanale Bydgoskim. Do wody wpadła około 46-letnia kobieta, policja pomogła jej w wydostaniu się na brzeg. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji ratunkowej.

Akcja ratunkowa w Kanale Bydgoskim / KMP Bydgoszcz /

Do zdarzenia doszło w sobotę, 3 lutego, po godzinie 14 w Kanale Bydgoskim, w Bydgoszczy.

Jak przekazała tamtejsza policja, ze zgłoszenia przekazanego przez świadków, wynikało, że kobieta, spacerując, wpadła do Kanału Bydgoskiego w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i nie może z niego samodzielnie wyjść.

"Po przyjeździe policjanci zauważyli ją w miejscu trudno dostępnym, tuż przy stopniu wodnym kanału. Nie zwlekając, jeden z policjantów, sierż. Sylwester Fik, wszedł do akwenu i chwycił kobietę za rękę. W tym momencie nurt był na tyle silny, że coraz bardziej zanurzała się w wodzie. Widząc to, do kanału wszedł drugi z policjantów, st. sierż. Krystian Kędziorski" - relacjonuje Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy. Jak dodaje, policjanci chwycili kobietę za obie ręce, wyciągnęli ją z wody, a następnie, z pomocą mężczyzny stojącego przy nabrzeżu, pomogli kobiecie wyjść z Kanału Bydgoskiego.

Mundurowi opublikowali nagranie z akcji ratunkowej:

Wideo youtube

Na miejsce zostały wezwane inne służby, jednak kobieta nie chciała pomocy medycznej - upierała się, by jak najszybciej znaleźć się w domu. "Z uwagi na to, iż była cała mokra i zdenerwowana całą sytuacją, zaopiekowali się nią i zawieźli do miejsca zamieszkania. Tam przekazali ją pod opiekę rodziny. Zarówno ona jak i bliscy podziękowali policjantom za pomoc" - przekazała bydgoska policja.