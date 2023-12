Kobieta zeznała, że te wszystkie informacje bardzo ją wzburzyły. Sprawili mi tyle bólu - mówiła na nagraniu.

Obaj mężczyźni odwiedzili kobietę w jej mieszkaniu w wenezuelskim Maracay 19 stycznia 2015 roku. Zrobiła im herbatę, do której dodała bardzo mocny środek uspokajający.

Potem dźgnęła nożem w szyję swojego partnera. Raper zauważył to zdarzenie. Był już jednak pod wpływem środków odurzających i upadł na sofę. Gdy zasnął, kobieta także jego dźgnęła dwukrotnie nożem. Potem zadzwoniła do swojego brata, by jej pomógł.

Kilka osób pomagało zacierać ślady zbrodni

Améstica zenała, że jej brat przybył na miejsce z trzema funkcjonariuszami wenezuelskiego wywiadu Sebin. To oni zaaranżowali całą scenę tak, by wyglądało jakby to raper pobił się ze swoim producentem, zadźgał go, a potem popełnił samobójstwo, wyskakując z 10. piętra.

Gdy na miejsce przybyła ekipa dochodzeniowo-śledcza, policjanci od razu zorientowali się, że samobójstwo zostało upozorowane - zeznał brat kobiety. Funkcjonariusze w zamian za milczenie zażądali 10 tys. dolarów. Biorąc pod uwagę okoliczności, oczywiście się na to zgodziłem - zeznał mężczyzna.

Teraz biuro Prokuratora Generalnego Wenezueli poinformowało, że w związku z tymi zabójstwami zatrzymało byłą menadżerkę, jej brata, kilku oficerów wywiadu i trzech policjantów.