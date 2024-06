Już tylko Gorzów czy dalej Gorzów Wielkopolski? Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy miasta. Jej skrócenia nazwy chcą mieszkańcy z Komitetu Obywatelskiego Gorzów.

Gorzów Wielkopolski / Shutterstock

Urzędnicy chcą przedstawić mieszkańcom szersze spojrzenie na temat zmiany nazwy miasta.

Chce tego część mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, która zwraca uwagę na takie aspekty jak: historia, językoznawstwo, socjologia czy geografia.

Powstał już specjalny zespół ekspertów, który ma odpowiadać za merytoryczne treści związane ze zmianą nazwy. W skład zespołu weszli przedstawiciele Akademii im. Jakuba z Paradyża: prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, prof. Przemysław Słowiński, prof. Arkadiusz Wołoszyn oraz dr Łukasz Budzyński

Od 3 czerwca do 2 sierpnia urząd będzie zbierał uwagi i opinie mieszkańców na przygotowanych do tego formularzach, a od 19 lipca do 2 sierpnia zostanie przeprowadzona ankieta ws. zmiany nazwy miasta. Na 11, 20 i 25 czerwca br. zostały zaplanowane otwarte spotkania z mieszkańcami.

O zmianę nazwy miasta zabiega Komitet Obywatelski, który w końcu października 2023 r. złożył do prezydenta miasta wniosek w tej sprawie. W listopadzie ub. roku prezydent Jacek Wójcicki podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Członkowie Komitetu chcą zmiany nazwy miasta, a właściwie powrotu do tej, która była używana przez kilka miesięcy po wojnie, a także funkcjonowała na polskich mapach w czasach, gdy miasto było niemieckim Landsbergiem. Dodają, że Gorzów nigdy nie leżał w Wielkopolsce.