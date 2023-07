Jedna osoba zginęła w wypadku na przejeździe kolejowym w Brzezinach w powiecie kieleckim. Zderzyły się tam cztery samochody osobowe.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło w czwartek po godzinie 18 na przejeździe kolejowym w Brzezinach w gminie Morawica.

Cztery samochody osobowe zderzyły się na przejeździe kolejowym. W zdarzeniu nie brał udziału pociąg - podkreślił w rozmowie z RMF FM starszy kapitan Marcin Bajur ze świętokrzyskiej straży pożarnej.

Pojazdami podróżowały cztery osoby.

Po dotarciu na miejsce wypadku strażacy musieli rozcinać jeden z pojazdów, by dotrzeć do jednej z osób poszkodowanych. Po dotarciu do tej osoby, ratownicy medyczni stwierdzili zgon - poinformował Bajur.

Wszystkie osoby znalazły się pod opieką ratowników medycznych.

Droga jest zablokowana.