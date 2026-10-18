Zakończono poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu, który mógł spaść w okolicach Lublina

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Wojsko zakończyło niedzielne poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu powietrznego, który mógł się znaleźć na południowych krańcach Lublina. Poszukiwania wszczęto po tym, jak mieszkańcy zaalarmowali nocą policję o odgłosie lecącego obiektu.

Jak poinformowało tuż po godz. 6 Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych, „w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt, do którego mogło dojść minionej nocy, podjęto działania mające na celu weryfikację zdarzenia”.

Na południe od Lublina skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy (NZPR) z Wojsk Obrony Terytorialnej. Przez kilka godzin poszukiwano ewentualnego miejsca upadku obiektu. Akcję zakończono przed godziną 17:00.

Rzeczniczka lubelskich terytorialsów przekazała reporterowi RMF FM Dominikowi Smadze, że WOT nie znalazł żadnych elementów, które mogły być częścią statku powietrznego.

„Pewne sygnały przy trójstyku granic”

Nasze systemy radiolokacyjne zaobserwowały pewne sygnały przy trójstyku granic i teraz trwa sprawdzanie zapisów, żeby jednoznacznie stwierdzić bądź wykluczyć to przekroczenie granicy i ewentualne wtargnięcie oraz jakiego rodzaju mógłby to być obiekt - powiedział reporterowi RMF FM Jakubowi Rybskiemu rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.

Bywało też, informowaliśmy poprzednio nie raz o tym, że zarejestrowaliśmy jakiś sygnał radiowy, radiolokacyjny, a okazywało się, że to była na przykład anomalia pogodowa bądź duże stado ptaków - zaznaczył Goryszewski.

Dowództwo Operacyjne RSZ nie wyklucza, że to mogła być prowokacja lub obiekt przemytniczy – usłyszał Jakub Rybski. Sprawdzana jest hipoteza, czy była to prowokacja ze strony Białorusi, np. dron wabik, który mógł przekroczyć naszą przestrzeń powietrzną i spaść na terytorium Polski.

Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje sytuację. „Dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu czynności sprawdzających i potwierdzeniu szczegółów zdarzenia” - dodało wojsko.

Sygnały od mieszkańców

Służby przeszukują teren w okolicy Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie, zdj. Wojtek Jargiło / PAP

Jak informuje dziennikarz RMF FM Dominik Smaga, poszukiwania prowadzone były w południowej części Lublina, niedaleko Zalewu Zemborzyckiego, w rejonie ulicy Tęczowej. Powodem, jak informowało wojsko, był zarejestrowany sygnał radiolokacyjny oraz zgłoszenia od ludności. Takie dwa zgłoszenia, jak dowiedział się Dominik Smaga w Komendzie Wojewódzkiej Policji, były około drugiej w nocy.

Serwis lublin112.pl opublikował nagrania od czytelników, na których zarejestrowano odgłosy przelatującego obiektu.

Najnowszy komunikat DORSZ

W najnowszym komunikacie Dowództwo Operacyjne RSZ podkreślą, że zwraca uwagę na pojawiające się w przestrzeni doniesienia dotyczące zdarzenia. „Na obecnym etapie brak jest podstaw do potwierdzenia ich autentyczności oraz związku z prowadzonymi działaniami. Nie można wykluczyć, że część publikowanych treści stanowi próbę manipulacji informacyjnej lub element celowych działań dezinformacyjnych, ukierunkowanych na wywoływanie niepokoju społecznego” - ostrzega Dowództwo.

„Apelujemy o zachowanie spokoju, rozwagę i korzystanie z wiarygodnych, oficjalnych źródeł informacji. Przypominamy, że rozpowszechnianie niesprawdzonych doniesień i spekulacji może nieświadomie sprzyjać realizacji celów działań dezinformacyjnych oraz wzmacnianiu wrogich narracji” - czytamy w komunikacie.

W przypadku odnalezienia przedmiotów mogących być szczątkami obiektu, nie należy się do nich zbliżać się, ani ich dotykać. O takim znalezisku należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 - przypomina DORSZ.

RCB rozesłało alert, wkrótce go odwołało

Ok. 6:30 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po 20 minutach alert został odwołany. Jak napisano, „brak zagrożenia na terenie Polski”.

Litewskie wojsko o dronie, który miał nadlecieć z terytorium Polski

Rano Litwa wydała czerwony alarm lotniczy w centralnej i północnej części kraju, a mieszkańcom nakazano udać się do schronów z powodu zagrożenia przez niezidentyfikowany obiekt latający. Potem alarm odwołano.

Jak informował Reuters, przedstawiciele litewskiej armii prowadzili w pobliżu wsi Jodańce (Juodzionys) w północnej Litwie poszukiwania szczątków, które mogły należeć do drona – po tym, jak obiekt ten zniknął z radarów. Powołując się na litewskie wojsko, Reuters przekazał, że obiekt prawdopodobnie nadleciał od strony Polski. Wieś jest położona około 10 km od granicy z Łotwą i około 216 km od granicy z Polską w linii prostej.

Rzecznik MON Janusz Sejmej w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Jakubem Rybskim zapewnił, że nic nie wskazuje na to, żeby ze strony Polski na Litwę wleciał jakikolwiek dron.

Ubiegłej nocy polskie siły zbrojne nie zaobserwowały żadnej aktywności bezzałogowych statków powietrznych w północnej części Polski - dodał Sejmej.

Później ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło ubolewanie w związku z możliwym skierowaniem ukraińskich dronów w niedzielę w przestrzeń powietrzną Litwy. Według Kijowa incydent mógł być skutkiem rosyjskich działań walki elektronicznej.