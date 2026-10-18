Ukraina przeprasza Litwę za wtargnięcie dronów

RMF24

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Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło ubolewanie w związku z możliwym skierowaniem ukraińskich dronów w niedzielę w przestrzeń powietrzną Litwy. Według Kijowa incydent mógł być skutkiem rosyjskich działań walki elektronicznej.

Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj przekazał w serwisie X, że do zdarzenia miało dojść podczas operacji wymierzonej w „legalne cele wojskowe” na terytorium Rosji.

„Wyrażamy ubolewanie w związku z incydentem, do którego doszło dziś rano w litewskiej przestrzeni powietrznej. Mógł on być skutkiem rosyjskiej walki elektronicznej, która zmieniła kierunek lotu dronów podczas operacji przeciwko legalnym celom wojskowym w Rosji” – napisał Tychyj.

Ukraińska dyplomacja zaznaczyła, że przeprasza za możliwe zakłócenia, ryzyko i niepokój wywołane zdarzeniem.

Rzecznik MSZ zadeklarował, że władze w Kijowie są gotowe przekazać litewskim partnerom wszystkie istotne informacje, aby wyjaśnić pełne okoliczności incydentu.

Alarm na Litwie

W niedzielę rano Litwa ogłosiła czerwony alarm lotniczy w centralnej i północnej części kraju. Mieszkańców poproszono o udanie się do schronów, a myśliwce NATO rozpoczęły operację. Na krótko zamknięto lotnisko w Kownie. Alarm po kilkudziesięciu minutach został odwołany.

Litewska armia bada możliwe szczątki drona w rejonie wsi Jodańce na północy kraju, około 10 kilometrów od granicy z Łotwą. Obiekt wcześniej zniknął z radarów.

Początkowo litewskie centrum zarządzania kryzysowego, powołując się na wojsko, podało, że obiekt prawdopodobnie nadleciał znad Polski. Rzecznik polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej Janusz Sejmej powiedział jednak reporterowi RMF FM, że nic nie wskazuje na to, aby z Polski na Litwę wleciał dron.

Polskie służby sprawdzają podejrzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt.

Żółty alarm lotniczy ogłoszono również w części południowych regionów Łotwy, przy granicy z Litwą. Tamtejsze siły zbrojne zaleciły mieszkańcom pozostanie w bezpiecznych miejscach w budynkach i stosowanie zasady dwóch ścian. Alert został później odwołany.