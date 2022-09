Pokaz ręcznego kopania ziemniaków przy użyciu motyki, porządkowanie kartofliska i wreszcie ognisko, w którym ziemniaki można upiec - takie atrakcje czekały w niedzielę na odwiedzających Muzeum Wsi Lubelskiej.

Pokaz działania kopaczki konnej / Wojtek Jargiło / PAP

Pokaz odbywał się na muzealnym polu pomiędzy zagrodą z Urzędowa a zagrodą z Niemiec. Najmłodsi na stanowisku edukacyjnym mogli dowiedzieć się, jak z kartofla zrobić pieczątki, a wszyscy - dorośli i dzieci spróbować kartofli upieczonych w ogniu.

Jak przypominają pracownicy Muzeum Wsi Lubelskiej do jesiennych wykopków przystępowano na ogół po 8 września i trwały one zazwyczaj do św. Michała, czyli do 29 września. Ziemniaki trzeba było zebrać przed pierwszymi przymrozkami, by ustrzec się utraty części plonów.