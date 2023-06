​Wystawa poświęcona życiu i twórczości Tamary Łempickiej wraca do Lublina. Czasową ekspozycję jej obrazów w Muzeum Narodowym w Lublinie pn. "Tamara Łempicka Kobieta w podróży" w zeszłym roku odwiedziło rekordowe ponad 86 tysięcy osób. Tym razem będzie to stała ekspozycja poświęcona jej życiu i twórczości. Tym bardziej atrakcyjna, że w polskich muzeach państwowych do tej pory były jedynie 2 obrazy artystki.

Otwarcie wystawy „Łempicka” w Muzeum Narodowym w Krakowie - wrzesień 2022 roku W lubelskim muzeum będzie można zobaczyć stałą wystawę "Tamara Łempicka - ponad granicami". Znajdą się na niej obrazy jedne z pierwszych, jakie namalowała i ostatnie w jej życiu. Do Lublina trafiły głównie z Meksyku. Otrzymał je od artystki jej przyjaciel rzeźbiarz Victor Manuel Contreras - mówi dr Katarzyna Mieczkowska, dyrektorka Muzeum Narodowego w Lublinie. Zakupiona do zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie kolekcja składa się 12 płócien oraz 6 prac na papierze ma ogromną wartość merytoryczną dla badaczy twórczości artystki. Obrazy reprezentują wszystkie okresy twórczości malarki, od lat 20. po 70. XX wieku. Jak informuje Muzeum, "niesłabnące zainteresowanie twórczością Łempickiej, współpraca z rodziną malarki oraz z prowadzoną przez nią fundacją Tamara Lempicka Estate pozwoliła Muzeum Narodowemu w Lublinie na rozpoczęcie starań o stworzenie stałej ekspozycji poświęconej życiu i twórczości Tamary Łempickiej na Zamku Lubelskim". Zakup 18 obiektów autorstwa Tamary Łempickiej z kolekcji Victora Manuela Contrerasa zrealizowany ze środków rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego przy udziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa zakupionych prac organizowana przez Muzeum Narodowe w Lublinie we współpracy z Tamara de Lempicka Estate - podaje placówka. Zobacz również: Niezwykła wystawa w Lublinie. Skarby Wawelu w Muzeum Narodowym

Mroczne wizje Zdzisława Beksińskiego. Niezwykła wystawa w Lublinie Opracowanie: Paweł Kmiecik