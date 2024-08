124 tys. par podrobionych skarpet wartych kilka milionów złotych wykryli funkcjonariusze KAS podczas kontroli w składzie celnym w Chełmie (Lubelskie) - podał we wtorek rzecznik IAS w Lublinie Michał Deruś.

/ Izba Administracji Skarbowej w Lublinie /

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej natrafili na podróbki podczas kontroli jednego ze składów celnych w Chełmie. Obiekt jest własnością jednej z okolicznych firm i służy do przechowywania artykułów przywiezionych spoza UE do czasu dopełnienia formalności

"Do szczegółowego sprawdzenia było ponad 18 ton skarpet, które przyjechały w tranzycie z Chin. Dla zobrazowania – taką ilością towaru można wypełnić sześć dostawczych busów" – powiedział rzecznik IAS.

/ Izba Administracji Skarbowej w Lublinie /

Okazało się, że około trzech czwartych towaru stanowiły skarpety, na których bezprawnie umieszczone zostały znaki towarowe zastrzeżone na rzecz znanych na świecie firm odzieżowych i domów mody.

Funkcjonariusze zakwestionowali oryginalność prawie 124 tys. par skarpet. O tym, że mogą to być podróbki świadczyło m.in. niedbałe wykonanie i zapakowanie w zwykłe plastikowe worki, powiązane sznurkami. W większości przypadków model i kolor skarpet był taki sam, różnił je tylko znak zastrzeżony.

/ Izba Administracji Skarbowej w Lublinie /

Funkcjonariusze zwrócili też uwagę na "rażąco niską cenę jednostkową skarpet zadeklarowaną w dokumentach handlowych". Były to dwa centy - czyli około ośmiu groszy za parę.

"Gdyby towar faktycznie był oryginalny, wart byłby kilka milionów złotych" – uzupełnił rzecznik IAS.

KAS powiadomiła o znalezisku kancelarie prawne reprezentujące właścicieli praw do znaków towarowych, które potwierdziły, że zatrzymana odzież to zwykłe podróbki.

Deruś poinformował, że na razie skarpety stanowią dowód w sprawie. Jeśli nie uda się z nich usunąć znaków towarowych to prawdopodobnie zostaną zniszczone.

"Jeżeli właściciele znaków towarowych nie wyrażą zgody na możliwość przekazania tych podrobionych towarów do zagospodarowania przez KAS, czyli przekazania potrzebującym, to one będą zniszczone" – dodał.

Za wprowadzanie do obrotu towarów naruszających prawa własności przemysłowej grozi grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności do dwóch lat