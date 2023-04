Wojewoda lubelski Lech Sprawka i p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Tomasz Żuchowski podpisali porozumienie w sprawie budowy 2,5-km dróg dojazdowych do obsługi istniejącego drogowego przejścia granicznego w Dorohusku i planowanego terminala samochodowego w Okopach.

Polsko-ukraińskie przejście graniczne w Dorohusku / Wojtek Jargiło / PAP

Jak podała GDDKiA w komunikacie, porozumienie obejmuje zaprojektowanie i budowę ok. 2,5 km dróg do obsługi istniejącego drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku oraz do planowego terminala samochodowego w Okopach.

Zadanie będzie realizowane przez GDDKiA wraz z budową odcinka drogi ekspresowej S12 między Chełmem a Dorohuskiem. Szacowany koszt budowy dróg dojazdowych do obsługi przejścia granicznego wraz z wykupem gruntów to nieco ponad 90 mln zł.

Inwestycja będzie sfinansowana przez wojewodę lubelskiego. Jej realizacja planowana jest w latach 2024-2027.

S12 w przetargu i realizacji

Droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć ok. 75 km. "W całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego" - informuje GDDKiA.

Informując o przygotowaniach do budowy GDDKiA przekazała, że Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla blisko 14-km obwodnicy Chełma.

GDDKiA - podano - wybrała najkorzystniejsze oferty w przetargach na wyłonienie wykonawców odcinków Piaski - Dorohucza oraz Chełm - Dorohusk. Nie było od nich odwołań i trwa już obligatoryjna kontrola prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podpisanie umów planowane jest w drugim kwartale tego roku - poinformowała GDDKiA.