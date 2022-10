​Lubelscy kryminalni zatrzymali 29-latka, który poszukiwany był listem gończym do odbycia kary 9 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany w jednym z mieszkań na terenie miasta. Jego partnerka nie chciała otworzyć drzwi, konieczna więc była pomoc strażaków przy wyważeniu drzwi. Policjanci znaleźli 29-latka przykrytego ubraniami.

Poszukiwany 29-latek / Policja Lublin / Policja

Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę w sobotę. Funkcjonariusze na podstawie materiałów operacyjnych ustalili, że poszukiwany listem gończym 29-latek ukrywa się w jednym z mieszkań na terenie miasta.

Partnerka mężczyzny nie chciała wpuścić funkcjonariuszy do mieszkania, a 29-latek udawał, że go tam nie ma. Nie otworzyli drzwi mieszkania nawet kiedy na miejsce przyjechali strażacy, którzy pomogli policjantom w dostaniu się do mieszkania. Kryminalni znaleźli 29-latka w jednym z pokoi przykrytego ubraniami. Wystawiony za nim został list gończy m.in. za przestępstwa narkotykowe i niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów - przekazała młodszy aspirant Kamil Karbowniczek.

Jeszcze tego samego dnia 29-latek trafił do aresztu śledczego w celu odbycia zasądzonej kary 9 miesięcy pozbawienia wolności.