Miasto Lublin zaprasza seniorów do skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom. W ramach programu profilaktycznego zaszczepionych zostanie 1000 mieszkańców miasta powyżej 65 roku życia.

Szczepienie przeciw pneumokokom / Adam Warżawa / PAP

Pneumokoki są częstą przyczyną zakażeń układu oddechowego i mogą wywoływać zapalenie płuc o ciężkim przebiegu. Są one groźne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Osoby starsze, obciążone różnymi chorobami przewlekłymi, są szczególnie narażone na tego typu infekcje.

Oferta skierowana jest do mieszkańców Lublina, którzy ukończyli 65 lat i nie byli dotychczas szczepieni przeciw pneumokokom. Warunkiem jest również pozytywne przejście weryfikacji medycznej przeprowadzonej przez lekarza pod kątem przeciwwskazań zdrowotnych do podania preparatu i wyrażenie pisemnej zgody na udział w programie profilaktycznym. Szczepieniu towarzyszyć będzie akcja edukacyjna dotycząca m.in. pozytywnych skutków przyjmowania preparatu i niebezpieczeństw, jakie niosą ze sobą infekcje wywołane pneumokokami.

Osoby zainteresowane szczepieniem mogą zgłaszać się do przychodni realizujących program, bez względu na to, do jakiego podmiotu leczniczego są zapisane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczepienia wykonywane będą w 26 przychodniach na terenie Lublina i w całości finansowane z budżetu miasta. Program realizowany będzie do momentu wyczerpania szczepionek, nie dłużej jednak niż do 30 listopada.

Wykaz podmiotów medycznych realizujących program: