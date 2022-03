Od 250 do 270 obsłużonych osób przy nadawaniu numeru PESEL - to dzienne maksimum w Urzędzie Miasta w Lublinie. "Nie mamy więcej skanerów. Nie dostaliśmy zamówionych 30 sztuk" - mówią urzędnicy. Od jutra zmienią się zasady obsługi - magistrat będzie prowadził zapisy w zakresie nadawania numeru PESEL oraz utworzenia Profilu Zaufanego dla obywateli Ukrainy.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Działa 12 stanowisk do pobierania odcisków palców - mówi Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego ratusza. Tyle mieliśmy sprzętu i w pełni jest on wykorzystany. Lokalowo i kadrowo jesteśmy przygotowani. Gdybyśmy otrzymali zamówiony sprzęt, liczba obsługiwanych dziennie mogłaby się zwiększyć proporcjonalnie do liczby stanowisk - nie ukrywają urzędnicy.

Do momentu otrzymania oczekiwanego sprzętu od rządu, wprowadzamy zmiany w obsłudze nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Jako rozwiązanie tymczasowe od jutra wprowadzamy zapisy, a z początkiem tygodnia tę obsługę skoncentrujemy w trzech lokalizacjach. Mamy nadzieję, że przyjęte rozwiązanie usprawni obsługę, zminimalizuje kolejki, a przede wszystkim da gwarancję załatwienia formalności w ustalonym terminie - mówi Andrzej Wojewódzki, sekretarz Miasta Lublin, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed działaniami wojennymi.

Od poniedziałku (21 marca) zapisy będą prowadzone w trzech lokalizacjach (w piątek 18 marca czynne będą wszystkie dotychczas uruchomione lokalizacje):

Centrum Obsługi Obywateli Ukrainy przy ul. Zemborzyckiej 88,

BOM przy ul. Wieniawskiej 14,

BOM przy ul. Filaretów 44.

We wskazanych punktach zostaną wyodrębnione oddzielne stanowiska, dedykowane tylko czynnościom związanym z zapisami. Żeby umówić wizytę nie ma konieczności obecności całej rodziny, wystarczy jeden jej członek, który zapisze daną grupę. Może być to również osoba, która przyjęła obywateli Ukrainy pod swój dach.

Zapisy będą prowadzone na konkretny dzień i godzinę. Poza terminem wskazana zostanie również lokalizacja, w której dopełnione zostaną formalności związane z nadaniem numeru PESEL. Co ważne, od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia nie są pobierane linie papilarne, stąd nie nie muszą one przychodzić osobiście do punktu obsługi.

Obsługa klientów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:45-15:15. W obsługę obywateli Ukrainy zaangażowani są wolontariusze oraz pracownicy posługujący się językiem ukraińskim.

Wczoraj w 6 uruchomionych lokalizacjach obsłużono łącznie 274 osoby.