18 marca wprowadzony będzie kolejny etap zmian w sieci połączeń autobusowych w Lublinie. Na ulice wyjadą trzy nowe linie: 28, 301 i 302, a linia 46 zmieni oznaczenie na 303.

Dotychczasowa linia 46 od poniedziałku będzie kursować z numerem 303 / Dominik Smaga / RMF24

Linia 301 ma kursować z os. Poręba przez ul. Granitową, Jana Pawła II i ul. Armii Krajowej, na Poczekajce skręci w al. Kraśnicką, następnie al. Sikorskiego dojedzie do al. Solidarności, dalej prosto do ronda pod Zamkiem, by przez Lwowską, Koryznowej i Niepodległości dotrzeć do pętli przy Daszyńskiego.

Linia 302 pojedzie z os. Widok przez ul. Filaretów, Jana Pawła, Nadbystrzycką, Narutowicza, Lipową, Krakowskie Przedmieście, 3 Maja oraz Dolną 3 Maja, tu skręci w lewo w al. Solidarności, dalej przez al. Kompozytorów Polskich do pętli przy Koncertowej.

Numer 303 otrzyma dotychczasowa linia 46. Trasa pozostanie bez zmian: z pętli Węglin Wróbla przez ul. Jana Pawła II, Filaretów, Sowińskiego, Poniatowskiego, al. Smorawińskiego, al. Kompozytorów Polskich, Elsnera i Choiny do pętli Choiny.

Wspomniane linie 301, 302 i 303 mają kursować w porannym i popołudniowym szczycie z częstotliwością 30 minut, co w przypadku linii 46 oznacza zwiększenie liczby kursów.

Nowa linia 28 będzie kursować z Żeglarskiej przez Osmolicką i Osmolice do Piotrowic.

Od poniedziałku wydłużona będzie trasa linii 35 kursującej ze Świdnika. Jej trasa nie będzie się już kończyć na Felinie, autobusy pojadą przez ul. Franczaka "Lalka", Drogę Męczenników Majdanka, ul. Wolską, Kunickiego i Pocztową do Dworca Lublin.

Wybrane kursy podmiejskiej linii 30 wydłużone będą do Majdanu Krasienińskiego, na linii 4 przybędzie kursów wydłużonych do Elizówki, na linii 44 więcej kursów dotrze do Kawki, zaś na linii 74 przybędzie kursów do Ciecierzyna. Zwiększona ma być również liczba kursów linii 24.