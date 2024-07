W szpitalu zmarł 30-latek, który w piątkowy wieczór wszedł na słup trakcji kolejowej w Lublinie i został porażony prądem - podała w sobotę policja. Mężczyzna dotknął przewodów wysokiego napięcia i spadł na torowisko.

Zdjęcie ilustracyjne / Albert Zawada / PAP

Jak poinformowała kom. Anna Kamola z lubelskiej policji, w piątek po godz. 21:00 30-letni mieszkaniec Lublina wszedł na słup trakcji kolejowej przy ul. Wrońskiej. Dotknął przewodów wysokiego napięcia, został porażony prądem i spadł na torowisko.

Do przyjazdu pogotowia mężczyznę reanimowali świadkowie. Następnie karetka przewiozła go do szpitala, gdzie zmarł w wyniku poniesionych obrażeń.

Na miejscu zdarzenia pracowali policyjni technicy pod nadzorem prokuratora. Decyzją śledczych, ciało mężczyzny zostanie poddane sekcji.