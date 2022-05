W województwie lubelskim odwołano w czwartek 29 połączeń kolejowych obsługiwanych przez spółkę Polregio. Najwięcej utrudnień jest na trasie Lublin - Chełm. Dla części połączeń zapewniono zastępczą komunikację autobusową.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzeczniczka lubelskiego Polregio Zofia Dziewulska poinformowała PAP, że w czwartek zostało odwołanych 29 połączeń kolejowych. W tej chwili zastępcza komunikacja jest zapewniona dla 15 pociągów. Na wszystkich liniach są utrudnienia, ale najwięcej występuje na odcinku między Lublinem a Chełmem ze względu na to, że na tej trasie kursuje dużo pociągów - przekazała Dziewulska.

Pociągi zostały odwołane również na odcinkach: Rejowiec - Chełm, Lublin - Parczew Kolejowa, Dęblin - Lublin, Szastarka - Lublin, Lublin - Lubartów. Zastępczą komunikację autobusową wprowadzono na odcinkach Szastarka - Lublin, Lublin - Parczew, Chełm - Rejowiec.

Powodem tej sytuacji są znaczne absencje chorobowe drużyn pociągowych. W związku z pogotowiem strajkowym drużyny odmawiają pracy w godzinach nadliczbowych i dodatkowych służb, czyli trzymają się harmonogramu. W takiej sytuacji nie jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkich pociągów - wyjaśniła rzeczniczka. Jej zdaniem w piątek sytuacja może być podobna.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio poinformował, że 16 maja we wszystkich zakładach spółki, poza centralą, zostanie przeprowadzony strajk generalny. Kolejarze domagają się podwyżek. Związki zawodowe w spółce chcą podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r.

Zarząd Polregio poinformował, że podwyżka w oczekiwanej przez związki zawodowe wysokości to roczny koszt ok. 124 mln zł. W jego opinii oznaczałoby to stratę finansową dla spółki i utratę rentowności.