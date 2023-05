Srebrną monetę sprzed ponad 2 tysięcy lat znaleziono na terenie gminy Józefów nad Wisłą (woj. lubelskie). Monetę odkrył poszukiwacz zabytków.

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków Dariusz Kopciowski przekazał na Facebooku, że znalezisko zgłosił Krzysztof Kozłowski, który prowadził poszukiwania z użyciem wykrywacza metali na terenie gminy Józefów nad Wisłą.

Serratus z 81 roku przed naszą erą

"Przekazana moneta to srebrny denar, tzw. serratus (ząbkowany). Jest to o tyle niezwykłe znalezisko, że pochodzi jeszcze z okresu republikańskiego Rzymu i datować go można na 81 r. p.n.e." - wyjaśnił konserwator.

Opisując monetę wymienił niewielką zachowaną średnicę - 16 mm. "Na jednej stronie widoczne jest udrapowane popiersie Ceres, rzymskiej bogini wegetacji i urodzajów. Poniżej podbródka umieszczony ma wytarty bliżej nieokreślony przedmiot - pierwotnie, w różnych wariantach mógł być to np. róg obfitości, kłos lub lira" - podał. Natomiast u góry, z tyłu głowy - dodał - "zachował się jedynie w stanie szczątkowym nieczytelny napis".

Na drugiej stronie monety - poinformował Kopciowski - znajduje się "przedstawienie oracza kroczącego za pługiem ciągnionym przez dwa woły".

Poniżej znajduje się częściowo zachowany napis i liczba.

"Monogram MARI·C, pierwotnie prawdopodobnie brzmiący: C·MARI·C·F wskazuje, że jest to denar Gaiusa Mariusa, który pełnił funkcje jednego z triumwirów monetarnych w 81 r. p.n.e." - przekazał Kopciowski. Jak wyjaśnił, "triumwirowie monetarni mogli bić spersonalizowane monety".

Kolejna moneta z okresu republikańskiego

Takie znaleziska - wskazał - łączone są najczęściej z osadnictwem kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie wczesnorzymskim. "Monety tego typu pozostawały w stosunkowo długim okresie użytkowania" - dodał.

Konserwator przypomniał, że jest to kolejna moneta z okresu republikańskiego, którą znaleziono w ostatnich latach na Lubelszczyźnie. W 2018 r. członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol "Szansa" zgłosili odnalezienie na terenach nadwiślańskich rzymskiego denaru L. Tituriusa Sabinusa wybitego w 89 r. p.n.e.