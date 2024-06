Ponad 4 mln sztuk papierosów, przywożonych do Polski z Ukrainy, zdołali wprowadzić do obrotu członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, którą rozbili lubelscy policjanci. Zatrzymano 9 osób, trzem z nich postawiono zarzuty udziału w grupie.

Papierosy przejęte przez policjantów / KWP Lublin / Policja

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie wspierani przez kolegów z innych jednostek przeszukali jednocześnie kilkadziesiąt miejsc w powiatach: parczewskim, radzyńskim i lubartowskim. Znaleźli ponad 100 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz nielegalne wyroby alkoholowe.

Zatrzymano 9 osób. Mężczyźni zdołali wcześniej wprowadzić do obrotu ponad 4 mln papierosów bez akcyzy - informuje komisarz Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Papierosy przywożone zza wschodniej granicy były sprzedawane m.in. na targowiskach. Według śledczych straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego cła oraz podatków mogły wynieść blisko 5 milionów złotych.

W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie zatrzymani usłyszeli zarzuty z kodeksu karno-skarbowego. Trzech z nich: 36-letni i 44-letni Ukraińcy oraz 67-latek, którzy nielegalny towar przywozili zza wschodniej granicy, a następnie przechowywali i wprowadzali do dalszego obrotu, odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi do 8 lat więzienia.