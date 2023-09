Od sobotniego poranka kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie, gdzie rozpoczyna się wymiana nawierzchni drogi. Zmiana organizacji ruchu na odcinku od ul. Głębokiej do ul. Zana ma potrwać do końca września.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu poinformował w komunikacie lubelski ratusz. Od sobotniego poranka drogowcy przystąpią do wymiany nawierzchni jezdni ul. Nadbystrzyckiej, na odcinku od ul. Głębokiej do ul. Zana wraz ze skrzyżowaniami, z wyjątkiem zbiegu ulic Głębokiej i Zana.



Przed rokiem akademickim i dodatkowym zwiększeniem ruchu w mieście podejmujemy działania, które mają na celu poprawę stanu ulicy i jej zabezpieczenie przed pojawianiem się nowych ubytków. Wymiana nawierzchni jezdni na jej newralgicznym odcinku, o długości ponad 900 m, zwiększy bezpieczeństwo i komfort użytkowników - podkreślił zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju Artur Szymczyk.



Pierwszy etap robót przewiduje zamknięcie jednego kierunku ruchu, od centrum miasta do ul. Zana. Kierowcy będą kierowani na objazd ulicami: Głęboka, Filaretów i Zana. Ruch w przeciwnym kierunku będzie odbywał się bez zmian. Taka organizacja ruchu potrwa do 23 września.



W dalszym etapie prac, ruch od ul. Zana w stronę centrum będzie utrzymany, a samochody przekierowane zostaną na przewiązkę pomiędzy jezdniami ul. Nadbystrzyckiej na wysokości ul. Kredowej i dalej pasem pod prąd aż do ul. Głębokiej. Jak podano, utrudnienia mają potrwać do końca września.



W tym czasie komunikacja miejska będzie kursować po zmienionych trasach, z pominięciem przystanków Muzyczna 01 oraz Politechnika 01. Autobusy linii nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i N1 będą kierować się na objazdy przez ul. Głęboką i Filaretów. Na stronie www.ztm.lublin.eu są podane szczegóły