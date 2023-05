Z początkiem czerwca na deptaku i Starym Mieście w Lublinie zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu. Ma uporządkować ruch pojazdów zaopatrzenia i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych.

Lubelskie Stare Miasto. Widok na Bramę Krakowską / Shutterstock

Od 1 czerwca wjazd dostawców na deptak będzie możliwy od północy do godz. 7. Na ulicach przyległych do ul. Krakowskie Przedmieście (na długości deptaka) miasto wyznaczy kolejne miejsca parkingowe na pozostawienie pojazdu i kontynuowanie dostawy w sposób niezmotoryzowany w ciągu dnia, czyli od godz. 7 do północy. Nowe miejsca do parkowania powstaną przy ul. Świętoduskiej, Wróblewskiego, Staszica, Kapucyńskiej, Gilasa oraz Koziej przy pl. Łokietka. Ich liczba wzrośnie z 3 do 12.



Przejazd z deptaka na ul. Królewską przez istniejące przejścia dla pieszych prowadzące do Bramy Krakowskiej zostanie zabezpieczony poprzez postawienie słupków blokujących.

Od 1 czerwca wejdzie w życie ograniczenie czasu, w którym pojazdy zaopatrzenia będą mogły wjechać na teren Starego Miasta. Dostawy będą się odbywały w przedziale czasowym 6.00-10.00.

Zastępca prezydenta Lublina Artur Szymczyk przekazał, że zmiany są wdrażane przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo pieszych. W naszej ocenie połączenie tego typu rozwiązań prowadzi z jednej strony do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, a z drugiej uwzględnia konieczność obsługi lokalnych przedsiębiorców - podał.

Liczymy, że wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, a do tego wzmożone kontrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej, przy wsparciu monitoringu miejskiego przyniosą zakładane efekty i wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w tej newralgicznej części miasta - podkreślił Mirosław Sokal, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin.