Na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Kolonia Siedliszczki w woj. lubelskim doszło do wypadku autokaru, którym podróżowali uchodźcy z Ukrainy. Do szpitala trafiło 6 osób, w tym 5 dzieci.

Autokar z ukraińskimi uchodźcami przewrócił się do rowu / fot. lubelska.policja.gov.pl /

Lubelska policja wyjaśnia przyczyny wypadku, do którego doszło dzisiaj rano na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Kolonia Siedliszczki w woj. lubelskim.

Autokar z ukraińskimi pasażerami jadąc od Hrebennego w kierunku Warszawy zjechał z drogi, wjechał do rowu i przewrócił się na bok.

6 osób zostało przewiezionych do szpitala na badania w tym 5 dzieci. Ich życiu nic nie zagraża. Autokarem podróżowały 73 osoby do punktu docelowego w Warszawie. Zorganizowane zostały autobusy zastępcze, które przewiozły pozostałych uczestników do Warszawy.

Według ustaleń policjantów, kierujący autokarem 47-latek był trzeźwy. Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.