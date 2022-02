W sąsiadującym z Ukrainą województwie lubelskim uchodźcy ukraińscy mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Lublinie, a także pociągami Polregio i Intercity.

Trolejbus w Lublinie / Shutterstock

Województwo - kolej

W sobotę firma Polregio, obsługująca większość połączeń pociągów osobowych w woj. lubelskim, poinformowała o bezpłatnych przejazdach dla obywateli Ukrainy.

W miniony weekend decyzję o darmowych przejazdach podjął również PKP Intercity - będą one obowiązywały do do 25 marca. Ukraińcy mogą podróżować bezpłatnie w klasie 2 w wagonach z miejscami do siedzenia pociągów TLK i IC. Przejazdy te odbywają się na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie. Osoby te mogą pobierać nieodpłatne rezerwacje, a w przypadku ich braku mogą podróżować bez rezerwacji miejsca.

Jeżeli obywatel Ukrainy zakupił już bilet, to może go zwrócić lub wymienić na nieodpłatną rezerwację miejsca. Zwrotu pieniędzy za zakupione bilety dokonujemy bez potrąceń.

Lublin

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie poinformował, że w czwartek, 3 marca, rada miejska podejmie uchwałę w tej sprawie, a "do wejścia w życie uchwały kwestie te reguluje zarządzenie Prezydenta".