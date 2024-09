Na rok więzienia w zawieszeniu Sąd Okręgowy w Lublinie skazał prawomocnie hodowcę Adama P., który znęcał się nad ponad 80 psami w powiecie opolskim (Lubelskie). Miał przetrzymywać je m.in. w zbyt małych klatkach i bez stałego dostępu do wody.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, który uznał Adama P. za winnego znęcania się nad ponad 80 psami rasy owczarek belgijski i owczarek niemiecki, skazując go na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata - poinformowało w piątek PAP biuro prasowe tego sądu.

We wrześniu 2023 r. sąd orzekł wobec niego również zakaz posiadania psów przez 6 lat, 4 tys. zł nawiązki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach i podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie odpisu orzeczenia przez 30 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poniatowej.

Po wyroku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim apelację wnieśli: oskarżony, oskarżyciel posiłkowy (Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege) i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego (Fundacja Pańska Łaska).

Opolska prokuratura oskarżyła 53-latka prowadzącego hodowlę o to, że utrzymywał psy w niewłaściwych warunkach, m.in. w zbyt małych klatkach, bez stałego dostępu do wody, wśród zalegających odchodów i bez właściwiej opieki lekarskiej. Zwierzęta były przywiązane do drzew krótkimi, ciężkimi łańcuchami. Oskarżony miał karmić je nieświeżym jedzeniem.

Wyrok jest prawomocny.