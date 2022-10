Przy ulicy Peowiaków 11 w Lublinie, który w 2023 roku będzie Europejską Stolicą Młodzieży, otworzono nową przestrzeń dla młodych. W "Hej!" młodzi mogą się spotkać, odpocząć, zrobić razem coś ciekawego, a przede wszystkim czuć się jak u siebie.

/ Urząd Miasta Lublin /

Młodzież współuczestniczyła w urządzaniu wnętrza. Można tam siąść na miękkich pufach, pograć w gry planszowe, skorzystać z projektora albo konsoli do gier, wziąć udział w różnych aktywnościach.

Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, zostanie Europejską Stolicą Młodzieży. To ogromne wyróżnienie, ale też zobowiązanie (...). Chcemy być miastem przyjaznym młodzieży, skutecznie ją wspierać i zachęcać do aktywności obywatelskiej. Dzisiaj oddaliśmy do dyspozycji młodych nowe, bezpieczne miejsce, w którym mogą dowolnie spędzać czas wolny i czuć się jak u siebie. Było to nasze zobowiązanie podczas starań o tytuł ESM, ale potrzebę tworzenia takich przestrzeni potwierdziły także badania prowadzone wśród lubelskiej młodzieży - mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Jeszcze dzisiaj o g. 18 rozpocznie się "Domówka". W weekend w ramach otwarcia "Hej!" odbędą się warsztaty i spotkanie z kulturą azjatycką.

W sobotę od g. 11.00 do 18.00 zaplanowano warsztaty z artystką o pseudonimie Wiosna. Ich uczestnicy będą tworzyć i analizować wiersze oraz poetycką prozę, ale także poćwiczą emisję głosu, dykcję oraz ekspresję sceniczną. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Heuresis.

W niedzielę o g. 15.00 w "Hej!" spotkają się fani i fanki kultury koreańskiej. W planie jest taniec i śpiew w stylu k-pop, prelekcje o kulturze koreańskiej i możliwość poznania kreatywnej młodzieży interesującej się kulturą azjatycką. Organizatorem jest Iren Mikula.