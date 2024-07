Rośnie liczba turystów, którzy odwiedzają Lublin. Od początku roku do końca czerwca było ich ponad 800 tysięcy, z czego niemal jedna trzecia to obcokrajowcy.

Lublin / Materiały prasowe

Władze miasta podały właśnie wyniki badań ruchu turystycznego. W pierwszym półroczu 2024 roku Lublin odwiedziło ponad 810 tys. osób, w tym 240 tys. gości zagranicznych. Wśród obcokrajowców najwięcej było turystów z Wielkiej Brytanii (35 proc.), Izraela (18 proc.), Niemiec (15 proc.), Białorusi (10 proc.) i Stanów Zjednoczonych (9 proc.)

Lublin staje się coraz bardziej popularny nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dogodne połączenia drogowe, kolejowe i lotnicze, sprawiły, że miasto stało się dostępne dla gości przybywających z różnych kierunków. Z pewnością, nie bez znaczenia pozostaje także szeroka oferta kulturalna, która stała się wizytówką naszego miasta - podkreśla zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji Beata Stepaniuk-Kuśmierzak. Dodaje, że w ramach starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 oferta ta jest poszerzana o kolejne inicjatywy.

Aż 90 proc. obcokrajowców "wpada" do Lublina tylko na jeden dzień. Ci, którzy zostają decydują się na 1 nocleg. Za to ponad połowa Polaków zostaje dłużej. Z 570 tys. osób 54 proc. skorzystało z noclegu i jak wskazują władze miasta zauważalne jest "przesunięcie środka ciężkości z dwudniowych pobytów do wizyt trwających od 3 do 5 dni". Na dłużej chętnie zostawali w Lublinie goście z województwa mazowieckiego, podlaskiego, małopolskiego i śląskiego.

Do Lublina bardzo chętnie przyjeżdżają osoby młode do 25 roku życia. Turyści zwiedzają: Stare Miasto, Zamek Lubelski, deptak i Plac Litewski, Ogród Saski, a także Wieżę Trynitarską z Archikatedrą Lubelską, Centrum Spotkania Kultur i bazylikę oo. dominikanów.

Dane o ruchu turystycznym gromadzone są na zlecenie miasta i lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin na podstawie danych geolokalizacyjnych.