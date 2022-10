​Krążki cebuli, tradycyjny cebularz, złoto, fiolet i zieleń znajdują się na plakacie promującym nowy festiwal kulinarny w Lublinie. "To nawiązuje do lubelskiego renesansu i sugeruje interpretację: mamy renesans cebuli" - powiedział PAP autor pracy Paweł Batyra. Festiwal Lublin Smaków rozpocznie się 3 listopada.

Muzeum Cebularza w Lublinie / Wojciech Pacewicz / PAP

W centrum plakatu promującego pierwszy Festiwal Lublin Smaków znajduje się niesiony przez dwa anioły cebularz - wywodzący się z kuchni żydowskiej pieczony placek pszenny pokryty cebulą z makiem - i krążki czerwonej cebuli.

Na planszy dostrzec można także: ciemną bazylię, zieloną pietruszkę i powtarzający się wzór występujący na kamienicach lubelskiego Starego Miasta.

W kompozycji dominuje złoto, fiolet i zieleń

Kolorystyka kojarzy się z przepychem, co nawiązuje do lubelskiego renesansu i sugeruje interpretację: mamy renesans cebuli - żartuje grafik i projektant Paweł Batyra. Przyznał, że na tradycyjnym cebularzu znajduje się biała cebula, ale na plakacie wykorzystał czerwoną odmianę, która jest "bardziej wdzięczna graficznie".

Batyra powiedział, że praca nad plakatem sprawiła mu dużą frajdę.

Już od pewnego czasu chciałem zrealizować projekt w estetyce wycinanki, trochę - mówiąc z przymrużeniem oka - kolażu w stylu dada - stwierdził dodając, że umieszczenie cebularza na plakacie przyszło mu do głowy na samym początku prac. Jak przyznał, sam jest wielkim miłośnikiem cebularzy. Zawsze, jak przyjeżdżają do mnie znajomi czy klienci to zawsze ich obdarowuję cebularzami - powiedział.

Cebularz - wyjaśnił autor - nie jest jedynym lubelskim wątkiem na posterze. Umieszczone na nim anioły-cherubiny zostały skopiowane z wnętrz zabytkowej kaplicy Trójcy Świętej znajdującej się na Zamku w Lublinie. Na jednym z XV-wiecznych fresków znajduje się scena, na której anioł wręcza koronę królowi Jagielle. Na plakacie ten sam anioł unosi wypiek z cebulą. Trochę się obawiałem, żeby nie przesadzać, nie zrobić tego zbyt sakralnie, ale wierzę w poczucie humoru odbiorcy - powiedział Batyra zastrzegając, że nie było jego zamiarem wywołanie kontrowersji.

Nowa impreza kulinarna w mieście - Festiwal Lublin Smaków

W programie m.in. pokazy kulinarne, warsztaty i degustacje. Jak podał Urząd Miasta, tematem przewodnim wydarzenia i głównym składnikiem przygotowywanych potraw będzie cebula.

Ratusz poinformował, że cebula - warzywo uprawiane na Lubelszczyźnie od wieków - stanowi kluczowy składnik lubelskich potraw. Można ją znaleźć w wielu daniach, ale przede wszystkim w tradycyjnym cebularzu. Podczas festiwalu cebulę pod różnymi postaciami będzie można znaleźć w przystawkach, zupach i daniach głównych, a nawet deserach.

W ramach wydarzenia zaplanowano spotkania, pokazy i warsztaty nawiązujące do dziedzictwa kulinarnego regionu. W programie m.in. kolacje degustacyjne, pokazy kulinarne, warsztaty wypieku cebularzy, dla fanów piłki nożnej wspólne kibicowanie przy cebulowej przekąsce, a dla osób aktywnych tematyczne spacery z przewodnikiem szlakiem lubelskich smaków. Ponadto w listopadowe weekendy odbędzie się cykl Jarmarków Cebulowych, podczas których zaplanowano pokazy, m.in. robienia syropu, konfitur i przetworów z cebuli oraz pieczenia bułek z cebulą. W programie festiwalu przewidziano także atrakcje dla najmłodszych. Dzieci i młodzież będą mogły uczestniczyć w warsztatach kulinarnych z lepienia pierogów i wypieku cebularza. Na poszczególne wydarzenia należy zapisywać się bezpośrednio u partnerów festiwalu. Część z proponowanych aktywności jest odpłatna.

Festiwal Lublin Smaków rozpocznie się w czwartek i potrwa do 30 listopada. Program wydarzeń oraz menu partnerów dostępne są na stronie: www.festiwalsmakow.lublin.eu.