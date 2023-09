W dniach 16 i 20 września oraz 25 i 26 września, na obszarze Starego Miasta mogą pojawić się utrudnienia w ruchu. Wszystko z powodu realizacji zdjęć do polskiego serialu.

/ Shutterstock

To ważna informacja dla lubelskich kierowców. W sobotę (16 września) zostaną wyłączone miejsca parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania na ul. Kowalskiej (po lewej stronie na odcinku od pl. Zamkowego do ul. Furmańskiej) oraz miejsca postojowe na parkingu przy ul. Podwale objęte obszarem SPP.



Wtedy w centrum Lublina będą kręcone sceny do polskiego serialu "Matylda". Realizację zdjęć przewidziano także na innych ulicach Starego Miasta ( m.in. Rynek, Ku Farze, Rybna, Złota, Jezuicka). W tych lokalizacjach, na czas pracy ekipy filmowej, również mogą wystąpić utrudnienia jeśli chodzi o korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania.

Utrudnienia mogą się też pojawić 20 września oraz 25 i 26 września.

Z kolei w poniedziałek (18 września) w godzinach nocnych na terenie Skansenu będą realizowane sceny filmowe z udziałem materiałów pirotechnicznych. Ogień może być widoczny z trasy szybkiego ruchu. Działania są w pełni zabezpieczone i kontrolowane, zostały o nich również poinformowane wszystkie właściwe służby.