Około dwóch i pół miliona dawek szczepionki przeciwko grypie dotarło w tym tygodniu do Polski. Od jutra - wraz z początkiem września - będzie można przyjąć szczepionkę.

/ Shutterstock

Kiedy najlepiej zaszczepić się przeciw grypie?

Od 1 września będzie można szczepić się przeciwko grypie. W tym sezonie szczepionka jest w pełni refundowana dla kobiet w ciąży; osób, które mają co najmniej 65 lat oraz dla dzieci i nastolatków do 18. roku życia. Wymagana jest jednak recepta od lekarza. Można też zaszczepić się odpłatnie (wymagana jest wtedy recepta od farmaceuty).

Reporter RFM FM Michał Dobrołowicz informuje, że w Polsce jest już około dwóch i pół miliona dawek. To, kiedy najlepiej jest się zaszczepić zależy od wieku. Jak najszybciej – już we wrześniu – powinny zaszczepić się osoby, które mają słabszą odporność, czyli przede wszystkim seniorzy.

Wczesne szczepienie przeciw grypie szczególnie zalecamy osobom, które są w podeszłym wieku i które mają tzw. współchorobowość, czyli występują u nich jednocześnie dwa schorzenia lub więcej. Jeżeli jesteśmy osobami nieobciążonymi, to możemy chwilkę zaczekać i zaszczepić się troszkę później, w październiku czy listopadzie. Wtedy uzyskujemy największe miana przeciwciał ochronnych w czasie, gdy zachorowań na grypę jest najwięcej, czyli od stycznia do marca - mówi reporterowi RMF FM pulmonolog prof. Adam Antczak.

Resort zdrowia o tym, dlaczego warto się szczepić

W zeszłym roku w Polsce przeciw grypie zaszczepiło się jedynie 5 proc. osób. Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia przypominają jednak, że warto. Po podaniu szczepionki odporność rozwija się w ciągu dwóch-trzech tygodni i utrzymuje się 6-12 miesięcy.

"Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest on opracowywany w oparciu o nowe szczepy wirusa, które wywołują grypę w danym sezonie. Dlatego szczepić należy się co roku" - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Resort przypomina także, że - oprócz dzieci, seniorów i kobiet w ciąży - grypę najciężej przechodzą osoby z nadwagą lub otyłością, a także pacjenci z przewlekłymi chorobami serca, płuc czy cukrzycą.