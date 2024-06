Rozpoczęła się modernizacja torowiska na skrzyżowaniu ulicy Włókniarzy i Legionów. Do końca miesiąca nie będą kursować tramwaje linii 8 i 16.

Tramwaje w Łodzi pojadą inaczej / shutterstock / Shutterstock

Remont obejmuje montaż nowych zwrotnic na al. Włókniarzy, naprawę torowiska, wymianę skrętów w ul. Legionów i przygotowanie torowiska na ul. Konstantynowskiej. Wszystko po to, by na trasę wróciła linia tramwajowa 43 do Konstantynowa.

W związku z remontem nastąpiły zmiany w komunikacji miejskiej. Tramwaj numer 8 będzie kursował ul. Limanowskiego i dalej ul. Zachodnią. Tramwaj linii 16 pojedzie z Dąbrowy na Karolew. Uruchomiono również linię zastępczą Z8 od Dworca Kaliskiego na Teofilów.

Opracowała: Agnieszka Gałczyńska