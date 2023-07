Wielka ucieczka Piłsudskiego - taki niecodzienny, bezpłatny pokój zagadek powstanie w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. To jedna z niebanalnych propozycji dla łodzian i turystów na 600. urodziny miasta. Zapisy ruszają dziś (24 lipca) o g. 12.00.

Pomnik marszałka Piłsudskiego / Shutterstock

Dla wszystkich, którzy lubią rozwiązywać zagadki, pracować zespołowo i poczuć dreszczyk emocji szykuje się nie lada atrakcja. Podczas 600. urodzin Łodzi będzie możliwość wykazania się iście detektywistycznymi zdolnościami.

Łodzianie oraz turyści mogą skorzystać z bezpłatnego pokoju zagadek, przygotowanego przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, który znajdować się będzie w siedzibie placówki przy ul. Gdańskiej 13. Z atrakcji będzie można skorzystać w sobotę i niedzielę (29 i 30 lipca) w godzinach 10-20.

Na uczestników czeka do seria zadań do wykonania zarówno logicznych, jak i manualnych. Tematyka pokoju zagadek to "Wielka Ucieczka Piłsudskiego", nawiązująca do okresu osadzenia Józefa Piłsudskiego w dawnym więzieniu przy ulicy Gdańskiej w Łodzi, gdzie obecnie mieści się Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Gra potrwa 30 minut.

Aby skorzystać z pokoju zagadek, niezbędna jest wcześniejsza rezerwacja grupy (najlepiej 4-6 osobowej) przez stronę www.tkalniazagadek.pl (zapisy ruszą w poniedziałek, 24 lipca o g. 12.00). W grze mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.