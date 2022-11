Z dużymi utrudnieniami w ruchu oraz zmianami w komunikacji miejskiej muszą się liczyć mieszkańcy Łodzi. Wszystko z powodu prac, które rozpoczęły się w niedzielę na ul. Północnej i Pomorskiej. Z kolei w poniedziałek ruszy remont ul. Narutowicza, którą każdego dnia kursują setki autobusów i tramwajów.

Utrudnienia w dojeździe m.in. do Manufaktury pojawiły się w związku z budową Bulwarów Północnych.

Ul. Północna pomiędzy Franciszkańską a Wschodnią będzie dostępna tylko w kierunku ul. Kilińskiego. W stronę Manufaktury przejazd będzie zamknięty, a objazd możliwy będzie np. przez Pomorską i Wschodnią ponownie do Północnej, Kilińskiego i Jaracza do Zachodniej lub Wolborską do Nowomiejskiej.

Na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy linii 59, 87, N6 i Z6, jadące z Dołów w stronę ul. Zachodniej. Od skrzyżowania Franciszkańskiej z Północną autobusy pojadą dalej Kilińskiego, Pomorską i Wschodnią ponownie do Północnej. Objazd będzie tylko w jednym kierunku.

W niedzielę zamknięto dla ruchu także ul. Pomorską pomiędzy ul. Arniki i Frezjową. Powstanie tam nowa kanalizacja, odwodnienie, wodociąg, a na koniec nowa droga z równą nawierzchnią i chodnikami.

Mieszkańcy Nowosolnej i Mileszek dojeżdżający do centrum będą musieli skorzystać z ul. Brzezińskiej lub Rokicińskiej, ewentualnie ul. Kosodrzewiny i Lawinową dojechać ponownie do ul. Edwarda czy Pomorskiej.

Zamknięcie ulicy spowoduje też duże zmiany w komunikacji miejskiej. Linia 54 kursować będzie z Lipin, Natolina, Kasprowicza i rynku w Nowosolnej przez Mileszki na Janów, gdzie łatwo przesiąść się na tramwaj do centrum. Z drugiej strony od centrum na Stoki kursować będzie linia Z54.

Utrudnienia także na ul. Narutowicza

Natomiast w poniedziałek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne rozpocznie naprawę nawierzchni pasa autobusowo-tramwajowego na ul. Narutowicza. Prace potrwają tydzień. W tym czasie zamknięty będzie odcinek od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej do ul. Sterlinga - wraz ze skrzyżowaniem.

Ul. Narutowicza każdego dnia kursują setki autobusów i tramwajów. Przez najbliższy tydzień objazdami jeździć będą tramwaje linii 9 i 12 oraz autobusy linii 51, 53, 57, 61, 80, 85, 96, N7, N8, Z1 i Z13.

Objazdy będą musieli wybierać także kierowcy, m.in. jadąc ul. Sterlinga na dworzec Fabryczny, trzeba będzie pojechać ul. Jaracza do Polskiej Organizacji Wojskowej i dalej do al. Rodziny Poznańskich. W drugą stronę będzie można skorzystać z ul. Uniwersyteckiej i Jaracza.