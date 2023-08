Po wykonaniu wzmocnień terenu w rejonie ul. Mielczarskiego duża maszyna TBM Katarzyna kontynuuje drążenie tunelu kolejowego w Łodzi - poinformowały PKP PLK. Podziemne połączenie Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Żabieniec ma usprawnić podróże koleją we wszystkich kierunkach.

TBM Katarzyna na stacji Łódź Polesie / Magdalena Janus / PKP PLK /

"Po wykonaniu wzmocnień terenu w rejonie ul. Mielczarskiego duża maszyna TBM Katarzyna kontynuuje drążenie tunelu kolejowego w Łodzi. Wykonawca inwestycji uzgadnia z miastem warunki dla dalszej realizacji robót, w tym lokalizacje tzw. szachtów. Podziemne połączenie Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Żabieniec zapewni podróże ze stolicy województwa we wszystkich kierunkach. Sprawniejsza będzie również komunikacja w aglomeracji. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 1,8 mld zł netto jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" - przekazały w komunikacie PKP PLK w środę.

Według inwestora tunelu, duża tarcza TBM ruszyła z przystanku Łódź Polesie. Po przebiciu betonowej ściany podziemnego przystanku, Katarzyna zatrzyma się, aby wymienić narzędzia głowicy skrawającej na elementy przystosowane do pracy w gruncie. Następnie TBM rozpocznie drążenie pod pierwszymi budynkami na ul. Mielczarskiego, gdzie wcześniej wykonano wzmocnienia terenu.

PKP PLK wyjaśnia, że wzmocnienie gruntu pod budynkami wymagało wybudowania dwóch szachtów na przystanku Polesie i przy ul. Mielczarskiego. Każdy z nich jest odrębną budowlą o rozmiarze walca głębokości ok. 7-9 m i średnicy 13 m. Przygotowanie tych obiektów wymaga wcześniejszego usunięcia kolizji podziemnych oraz uzgodnień z miastem i właścicielami prywatnych nieruchomości. Łącznie na trasie tunelu między przystankiem Łódź Polesie a Dworcem Fabrycznym niezbędna jest budowa kilkunastu szachtów.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, po wybudowaniu ponad 100-metrowego odcinka duża tarcza TBM zatrzyma się w przygotowanej wcześniej podziemnej komorze serwisowo-postojowej w rejonie ul. Legionów. Dalsza realizacja prac wymaga ustalenia dokładnej lokalizacji szachtów, ich liczby oraz uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń na ich wykonanie; nieuniknione będą tymczasowe zamknięcia ulic i chodników.

Jak przypomniał inwestor, na trasie tunelu znajduje się kilkadziesiąt nieruchomości w złym stanie technicznym, zatem grunt pod nimi wymaga specjalnego wzmocnienia. Odbywa się to poprzez budowę szachtów, w których wykonuje się tzw. iniekcje kompensacyjne, polegające na wtłoczeniu w podłoże spoiwa cementowego, aby wypełnić pustki, wzmocnić i ustabilizować podłoże oraz zminimalizować wpływ drążenia na budynki.

Po wybudowaniu pierwszego odcinka pod wzmocnionym terenem, zajmującym ok. 100 metrów, zweryfikowana zostanie technologia zastosowana do drążenia tunelu pod nieruchomościami w złym stanie technicznym. Pozwoli to na wypracowanie najlepszych rozwiązań w dalszej fazie prac. Optymalizacja środków i nakładów wpłynie na efektywną kontynuację inwestycji - zaznaczył Rafał Wilgusiak z PKP PLK w nadesłanym komunikacie.

Tunel średnicowy to kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, dzięki której z dworca końcowego stanie się on przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne - na osi wschód - zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ - południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złożyły wniosek o podział inwestycji na etapy i finansowanie prac realizowanych po 2023 roku ze środków budżetu UE na lata 2021-2027. Termin zakończenia budowy podziemnego połączenia kolejowego zaplanowano na 2024 r., a uruchomienie ruchu pociągów w 2025 r.(PAP)