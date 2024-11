Tate McRae ogłasza swój długo wyczekiwany trzeci album "So close to what" oraz światową trasę koncertową "miss possessive tour" w 2025 roku. Nowa piosenka i teledysk do utworu "2 hands" są już dostępne. 6 czerwca 2025 gwiazda pop wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety trafią do sprzedaży w przyszłym tygodniu.

Wielokrotnie nagradzana, platynowa gwiazda pop Tate McRae ogłasza premierę swojego długo oczekiwanego trzeciego albumu "So Close To What", który ukaże się 21 lutego nakładem RCA Records. Krążek, pełen szczerych tekstów i autentycznych emocji, opowiada o procesie dorastania, kiedy przyszłość wydaje się nieskończona, a cel coraz bardziej odległy. To introspektywna podróż odkrywania siebie, miłości i poszukiwania równowagi w momentach niepewności.

Zamów "So Close To What" teraz w Oficjalnym Sklepie Online . W ofercie limitowane egzemplarze albumu na ekskluzywnym winylu, w tym 1 z 4 kolekcjonerskich, podpisanych plakatów, a także płyty CD z autografem i kasety - dostępne tylko do wyczerpania zapasów.

Dzisiaj Tate wydała nową piosenkę "2 hands" wraz z teledyskiem, która jest dostępna TUTAJ. Utwór podąża za popularnym "It’s ok I’m ok", który dał Tate najwyższą pozycję debiutancką na Billboard Hot 100 i zgromadził już ponad 165 milionów odtworzeń na całym świecie.

W przyszłym roku Tate wyruszy w światową trasę koncertową Miss Possessive Tour, która obejmie 50 występów w Ameryce Południowej, Europie, Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. Produkowana przez Live Nation trasa rozpocznie się 18 marca w Mexico City w Pepsi Centre, z koncertami m.in. w São Paulo, Londynie, Amsterdamie, Pradze, Nowym Jorku, Nashville, a zakończy się 26 września w Los Angeles na Kia Forum. Benee będzie supportować Tate na wszystkich koncertach w Europie i Wielkiej Brytanii, a Zara Larsson dołączy na koncerty w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

6 czerwca 2025 r. Tate Mcrae wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi.

Przedsprzedaż biletów Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 21 listopada o godz. 9:00

Sprzedaż ogólna zaczyna się w piątek, 22 listopada o godz. 9:00 na www.LiveNation.pl

Organizatorem wydarzenia jest Live Nation.

O Tate McRae

Piosenkarka, autorka tekstów i tancerka, Tate McRae to prawdziwy talent, który zdobył ponad 11,6 miliarda odtworzeń w swojej karierze oraz liczne przeboje #1 na liście Top 40. Otrzymała niezliczone nagrody, między innymi dla Artystki Roku podczas 2024 JUNO Awards, nominacje do trzech MTV VMAs, dwóch Billboard Music Awards, wielu People’s Choice Awards oraz iHeartRadio Music Awards. Znalazła się na liście Power of Young Hollywood magazynu Variety w 2022 roku, na liście Billboardu 21 Under 21 przez cztery kolejne lata, a także na liście Forbes 30 Under 30 w 2021 roku, gdzie była najmłodszą muzyczką na tej liście.

Singiel Tate "You broke me first", który uzyskał certyfikat 4x Platinum od RIAA i zajął pierwsze miejsce na liście, zebrał ponad 2,3 miliarda odtworzeń od momentu premiery w 2020 roku. Tate współpracowała z wieloma artystami, w tym z Regardem i Troye Sivanem przy ich przebojowym singlu "You", z Khalidem przy utworze "working", Tiësto przy "10:35" oraz z Jeremym Zuckerem przy jej wirusowym singlu "that way". Jej debiutancki album z 2022 roku, i used to think i could fly, zajął 1. miejsce na liście Spotify’s Global Top Albums Debut Chart i znalazł się w pierwszej dziesiątce w wielu krajach po premierze. Zawierający certyfikowany platynowy singiel "she’s all i wanna be", album zdobył uznanie, w tym od Billboard, który napisał, że "Tate McRae wchodzi na scenę gwiazd na długo oczekiwanym debiutanckim albumie", a GRAMMY.com stwierdził, że "każdy utwór pokazuje, że McRae jest gotowa na to, by stać się jedną z najbardziej autentycznych supergwiazd swojego pokolenia".

W zeszłym roku pochodząca z Calgary artystka wydała swój drugi album "THINK LATER", który wyniósł ją na wyżyny popowej sławy. Zadebiutował na 4. miejscu na liście albumów Billboardu i zebrał ponad 3,8 miliarda odtworzeń na całym świecie. Pełen popowego uroku i chwytliwych melodii, album zawiera certyfikowany 3x Platinum singiel "greedy", który zdobył pierwsze miejsce na liście Billboard Global 200, Global Excl. US, Spotify Global, a także na radiowej liście Top 40. Los Angeles Times napisał, że jest "gotowa na popową sławę", podczas gdy Vogue ogłosił, że "zdobywa świat".

Jej wszechstronność jako artystki zachwyca publiczność na całym świecie. Niezależnie od tego, czy wykonuje mocne wokalne partie, czy dynamiczne choreografie, Tate wnosi na każdą scenę unikalne połączenie artystyczności i autentyczności.