Prace Magdaleny Abakanowicz, Wojciecha Sadleya, Antoniego Starczewskiego czy Władysława Hasiora zestawione z dziełami artystów współczesnych z kilku krajów od soboty będą eksponowane w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Zwiedzający będą mogli przekonać się, jak "pracuje tkanina", bo muzeum posiada najlepszą w Europie, a może nawet i na świecie kolekcję współczesnej tkaniny artystycznej.

Praca Magdaleny Abakanowicz / Agnieszka Wyderka / RMF24

O wypożyczenie prac z naszej kolekcji proszą najlepsze i największe galerie z całego świata. To, co tutaj zobaczymy to przykłady polskiej szkoły tkaniny, prace artystów, którzy stoją za rewolucją światową - mówiła naszej dziennikarce Agnieszce Wyderce dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa Aneta Dalbiak.

Dodała, że tytuł wystawy nawiązuje do tego, ile pracy i czasu trzeba poświęcić, by tkanina powstała, ale też do tego, w jaki sposób "działa" we wnętrzu jako przekaz wizualny czy element architektury.

Jak podkreśla główna kuratorka muzeum oraz współautorka wystawy Marta Kowalewska zwiedzający zobaczą najlepsze tkaniny z kolekcji łódzkiej placówki, ale nie tylko. Zostały one zestawione z pracami artystów współczesnych z całego świata. Ich prace w pewien sposób komentują to, co jest gromadzone w naszym muzeum - mówiła.

Ekspozycja zajmuje trzy piętra dawnej fabryki bawełny, w którym mieści się Centralne Muzeum Włókiennictwa. Zwiedzający zobaczą najważniejsze prace Magdaleny Abakanowicz, Wojciecha Sadleya, Barbara Levittoux-Świderskiej, Jolanta Owidzkiej, Antoniego Starczewskiego, Lucjana Kintopfa i Władysława Hasiora. Zostały one uporządkowane według trzech działów tematycznych: tradycje, projekty i języki.

Na dwóch kolejnych piętrach będzie można zobaczyć dzieła współczesnych twórców, którzy w rozmaity sposób odnoszą się do tradycji tkaniny artystycznej. To prace m.in. Rumunki Gety Brătescu, która pracę z tkaniną łączyła z kolażem i filmem, Ahmeda Umara sudańskiego artysty, który nawiązuje do kultury i religii kraju swojego pochodzenia oraz sytuacji osób LGBTQ+ oraz prezentowane po raz pierwszy polskiej publiczności projekty Rosemary Mayer związanej z amerykańską sztuką konceptualną i feministyczną i cykl ukraińskiej artystki Oksany Briuhkovetskiej stworzony w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę.

Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi w sobotę o godz. 16.00. Ekspozycja potrwa do 24 września 2023 roku.