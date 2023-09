Piękno łódzkiej architektury podkreślone zachwycającymi animacjami, widowiskowe projekcje, poruszające instalacje i pierwsza w historii festiwalu prezentacja wewnątrz budynku, czyli prawdziwa rewolucja w programie Light.Move.Festival. LMF już za trzy tygodnie rozgości się na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, w parkach i na terenie kompleksu EC1 Łódź - Miasto Kultury.

Takich iluminacji na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi w tym roku będzie aż sześć / LMF / Materiały prasowe

Już jesienią Light.Move.Festival. po raz trzynasty zaprosi tłumy na wieczorne spacery w baśniowej scenografii spiętej hasłem: "Szukając szczęścia". Od 29 września Łódź będzie najjaśniejszym miastem w Polsce.

Jak co roku, organizatorzy Light.Move.Festival. - Fundacja Lux Pro Monumentis - zaprosili do współpracy twórców, którzy po mistrzowsku budują atmosferę, wykorzystując sztukę światła do podkreślenia piękna miejskiej architektury. W roku 600-lecia miasta i 200-lecia ulicy Piotrkowskiej festiwal zaproponuje wyjątkową odsłonę ulicy Piotrkowskiej.

Animacje i mappingi będą wyświetlane na 6 budynkach w pierzei ulicy Piotrkowskiej, czyli pod numerami: 53, 71, 90, 99, 147 i 149. Obraz dopełni wyjątkowa iluminacja i dźwięki muzyki - mówi dyrektor artystyczna festiwalu, Beata Konieczniak. Symboliczne urodziny Łodzi podkreślimy instalacją składająca się z 600 łódek płynących ulicą Piotrkowską.

EC1 będzie ważnym punktem na mapie LMF. Charakterystyczna chłodnia kominowa stanie się płótnem dla opowieści wizualnych artysty, którego mapping odda niepowtarzalny charakter miejsca.

Nie zabraknie spektakularnych iluminacji postindustrialnych rzeźb, które dodatkowo wzbogacą wizualną przestrzeń dawnej elektrowni. Tegoroczną nowością na festiwalowej mapie będzie projekt, który widzowie zobaczą wewnątrz budynku EC1, w Hali maszyn.

To będzie naprawdę mocne uderzenie i rewolucja w programie festiwalowym. Po raz pierwszy zaprosimy publiczność do wnętrza budynku, a dokładnie do Hali Maszyn - symbolicznego serca EC1, gdzie pokażemy fantastyczną prezentację "Sense(s)" autorstwa francuskiej artystki Leslie Epsztein, która oferuje prawdziwie immersyjne doznania i zaangażowanie wszystkich zmysłów - wyjaśnia Beata Konieczniak i podkreśla, że rozświetlenie wnętrza to absolutna nowość i inne podejście do tworzenia świetlnych opowieści.

13. edycja Light.Move.Festival w Łodzi rozpocznie się 29 września i potrwa do 1 października / LMF / Materiały prasowe

Wyjątkowo ciekawie zapowiada się praca tajskiej grupy Decide Kit, znanej na świecie z tworzenia mappingów i animacji. Artyści swój projekt zaprezentują na bogato zdobionej, eklektycznej kamienicy przy Piotrkowskiej 71, należącej kiedyś do Juliusza Pfeiffera. Jak podkreślają twórcy, chcą by ich świetlna opowieść o nadziei i szczęściu "Light.Hope.Happiness" uszczęśliwiła przechodniów.

Największą projekcję przygotuje z kolei hiszpańska grupa Romera Diseño e Infografia, specjalizująca się w tworzeniu projektów wizualnych dla telewizji, muzeów oraz koncertów. Artyści z Madrytu zaprezentują niezwykle architektoniczny mapping, który ozdobi dwie kamienice przy Piotrkowskiej 147/149, podkreślając ich wyjątkowe piękno.

Wśród instalacji świetlnych na uwagę zasługuje praca Daniela Kurniczaka, którą będzie można podziwiać w Parku Sienkiewicza. Kurniczak to nie tylko artysta wizualny, ale także kompozytor i producent muzyczny.

Twórca występował na międzynarodowych festiwalach takich, jak: Space Ibiza w Hiszpanii, holenderskim GLOW, Festiwalu Światła w Berlinie czy Light Night Leeds w Anglii. Za pomocą swojej interaktywnej instalacji kamiennego kręgu "The Super Magic Stone Circle", zabierze widzów do innego świata, wypełnionego światłem i muzyką.

Widowiskowe mappingi, intrygujące instalacje i fascynujące świetlne opowieści z najdalszych zakątków świata stworzą kilkukilometrową, wielobarwną ścieżkę. Dlatego już teraz zapraszam wszystkich do Łodzi od 29 września - mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Tradycyjnie już festiwal zawita do łódzkich parków, w tym roku będą to parki Sienkiewicza i Moniuszki. Listę adresów LMF uzupełni też m.in. EC1, które w tym roku wyjątkowo udostępni swoje wnętrza na świetlne pokazy i animacje.

Light.Move.Festival. w Łodzi od lat uznawany jest za jedno z ważniejszych tego typu wydarzeń w Europie. Co roku przyciąga tłumy pasjonatów magii światła z kraju i zagranicy.

Za sprawą wielkoformatowych projekcji, animacji, przestrzennych instalacji i projektów performatywnych przez trzy wieczory przekształca imponujące łódzkie budynki w dzieła sztuki, a skwery i zieleńce w galerie kinetycznej sztuki światła.

Tegoroczna, trzynasta edycja LMF odbędzie się między 29 września a 1 października. Oprócz części głównej LMF ART, na program festiwalu złożą się: sekcja MUSIC, czyli przystanki muzyczne w świetlnej oprawie oraz blok EDU.

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Lux Pro Monumentis. Partnerem Głównym jest Miasto Łódź.

Fundacja Lux Pro Monumentis od kilkunastu lat promuje i rozświetla miasto Łódź, podkreślając jego charakterystyczną architekturę za sprawą Light.Move.Festival.