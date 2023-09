W Teatrze Variete zobaczymy w ten weekend "Fame – The Musical" w wykonaniu zawodowych aktorów i adeptów sztuk teatralnych. To finał projektu umożliwiającego młodym wystąpienie na profesjonalnej scenie. Po castingu przed dwa miesiące brali udział w warsztatach i próbach.

/ Marlena Chudzio / RMF FM

Musical opowiada o uczniach nowojorskiej szkoły, którzy mierzą się z własnymi ambicjami i presją oczekiwań.

"Drogę do sławy" rozpoczęliśmy na początku wakacji. Tak naprawdę rozpoczęliśmy go już w marcu castingiem w krakowskim Teatrze Variete, gdzie wybraliśmy obsadę cudowną, młodą pełną energii, świadomą działania, przygotowaną pod każdym względem, uzdolnioną i tanecznie, i aktorsko, i wokalnie, bo takie były wytyczne naszego projektu. Dobraliśmy do tego projektu zawodowych aktorów i połączyliśmy ich u nas w szkole, gdzie przez dwa miesiące wakacji pracowali codziennie nad warsztatem wokalnym, tanecznym, aktorskim, no i oczywiście wieczorami pracowaliśmy nad samym musicalem Fame, który jest dla nich nagrodą i najważniejszą chwilą tego projektu - opowiada Tomasz Smoter, reżyser spektaklu i dyrektor szkoły House of Art.

Musical "Fame" w Teatrze Variete RMF FM

Ponad 300 osób chciało wziąć udział w przedstawieniu. Tyle osób przyszło na casting. Wybrano 26. Uczestnicy podkreślają, że praca nad spektaklem wymagała od nich wszechstronnych umiejętności. Zarówno wokalnych, tanecznych jak i aktorskich.

Najłatwiejsza była integracja z obsadą. Bardzo szybko złapaliśmy kontakt w pracy ze sobą. A jeśli chodzi o taką najtrudniejszą rzecz, to po wczorajszej próbie generalnej powiedziałbym, że przebiórki. Drugi akt jest naprawdę wyzwaniem - mówi Damian Pelc.

Gra na instrumentach, którą musiałem odświeżyć po dobrych kilkunastu latach i połączenie śpiewu, aktorstwa, tańca i grania na instrumentach - dodaje Bartłomiej Dąbrowski.

Uczestników projektu bardzo pozytywnie ocenia aktorka Starego Teatru Beata Malczewska.

Dla mnie to była wielka przyjemność. Taka transfuzja młodości. Tak można powiedzieć. Oni są bardzo świadomi, jeżdżą na castingi, uczą się, są obeznani z mediami, podglądają co się robi w Europie Zachodniej. I oni się doskonale odnajdują.

Projekt "Droga do sławy" jest realizowany przez House of Art i Krakowski Teatr Variete. Spektakle będzie można zobaczyć w ten weekend.