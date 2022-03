Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łódzkiem przygotowali 11 wozów gaśniczych, które zostaną przekazane na Ukrainę. To starsze, ale w pełni sprawne wozy, przekazane przez jednostki, które mają nowsze pojazdy - powiedział PAP rzecznik łódzkiej PSP Jędrzej Pawlak.

Strażacy w całym kraju zbierają sprzęt dla swoich kolegów z Ukrainy / Darek Delmanowicz / PAP

Wozy przekazane przez jednostki OSP ze Zgierza, Opoczna, Piotrkowa Tryb., Brzezin, Łęczycy i Łodzi już są w powiatowych komendach PSP i czekają na dyspozycje z komendy głównej.

Ta pomoc w żaden sposób nie będzie umniejszać zasobów OSP i wpływać na jej działanie. Łącznie w woj. łódzkim zgłoszono możliwość przekazania 12 wozów w ramach pomocy dla strażaków z Ukrainy, ale jeden z nich jest wciąż w naprawie - poinformował Jędrzej Pawlak.

Niektóre jednostki OSP dodatkowo wyposażyły wozy w węże i armaturę.

Przekazywany sprzęt jest w pełni sprawny. Fakt, że są to wozy starsze wcale nie świadczy na ich niekorzyść, bo na przykład w przypadku awarii silnika łatwiej można je naprawić we własnym zakresie. W tych najnowszych potrzebny jest do tego komputer. W warunkach, w jakich pracują ukraińscy strażacy, to może mieć znaczenie - wyjaśnił.

Już wcześniej strażacy z woj. łódzkiego wspomogli swoich kolegów z walczącej Ukrainy. W poniedziałek do punktu przy granicy, skąd odbierana jest pomoc, trafiło 136 palet ze sprzętem ochrony osobistej.