​Niezatapialny poseł Antoni Macierewicz (PiS) oraz jego partyjna koleżanka Joanna Lichocka - nadal będą walczyć o mandaty w Łódzkiem. Szykuje się także wielki comeback do Łodzi posła Cezarego Grabarczyka (KO). Ciekawymi i być może punktującymi nabytkami dla partii Polska 2050 są łódzcy miejscy radni z PiS-u. Natomiast wielką nieobecną może być wieloletnia poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (KO).

Okręg 9 (obszar miasta na prawach powiatu Łodzi oraz powiatów: brzezińskiego i łódzkiego wschodniego) - 10 mandatów.

Prawo i Sprawiedliwość

Liderem listy był w 2019 roku i będzie wicepremier Piotr Gliński. Minister kultury dba o łódzkie teatry, łódzkiej kulturze niż zrobił wielkiej krzywdy przy wyborach nowych osób zarządzających placówkami kulturalnymi. To taki dobry wujek, który przyjeżdżając w odwiedziny, zawsze przywozi jakiś prezent - zdradza nam anonimowo działacz partii.

Druga pozycja prawdopodobnie przypadnie wiceministrowi Waldemarze Budzie, który wnosi świeżą krew, jest obiecujący i już ma znaczącą pozycję w Warszawie. Trójka to pewnie poseł Włodzimierz Tomaszewski - nagrodzona zostanie jego lojalność, gdyż odszedł z Porozumienia Jarosława Gowina do PiS-u. Poza tym ma dobre wyniki w Łodzi (i ta dobra passa utrzymuje się od czasu, gdy był wiceprezydentem miasta). Możliwe jest, że minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau nie będzie już chciał kandydować, bo w ostatnich wyborach miał słaby wynik (6 tys. 833 głosy w porównaniu do 50 tys. 114 głosów oddanych na Waldemara Budę).

1. Piotr Gliński

2. Waldemar Buda

3. Włodzimierz Tomaszewski

Koalicja Obywatelska

Cezary Grabarczyk w 2019 mandat poselski uzyskał kandydując w okręgu piotrkowskim / PAP

KO w okręgu łódzkim ma duży problem, bo nie ma tutaj znanych nazwisk (poza prezydent Łodzi Hanną Zdanowską). W tej sytuacji niemal pewnym jest, że na jedynkę (z zesłania do okręgu piotrkowskiego) wróci poseł Cezary Grabarczyk. Kandydatem na dwójkę jest przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi - Marcin Gołaszewski - młody, energiczny, rzutki. Obecny poseł Krzysztof Piątkowski może liczyć na trójkę.

Chyba pewnym zaskoczeniem może być to, że poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska raczej już nie będzie startowała ze względu na wiek (ma teraz 81 lat).

1. Cezary Grabarczyk

2. Marcin Gołaszewski

3. Krzysztof Piątkowski



Polskie Stronnictwo Ludowe

PSL w tym okręgu łódzkim, praktycznie nie istnieje. Od wielu lat żaden poseł nie dostał mandatu, a lokalni politycy ugrupowania też się nie za bardzo starają się, by to zmienić. Jedyne nazwisko, jakie pojawia się w kontekście startu z tej listy, to prezes PSL-u w Łodzi - Michał Sobczak. Jednak jest mało możliwe, żeby partia w ogóle robiła kampanię w Łodzi.

1. Michał Sobczak

Nowa Lewica

Oczywistym i bezdyskusyjnym kandydatem na jedynkę jest poseł Tomasz Trela, który jest liderem NL w Łódzkiem. Zdążył także już wyrobić sobie markę w mediach (i tym samym zaistnieć w świadomości wyborców), chociaż jest posłem po raz pierwszy. Tuż za nim ma szansę pojawić się na liście wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Ma nazwisko, które już zaczyna być szerzej znane, a Nowa Lewica wystawia ją na prawie wszystkie konferencje prasowe.

Podium prawdopodobnie będzie zamykać sekretarz Łódzkiej Rady Wojewódzkiej NL Grzegorz Majewski lub łódzki radny miejski Michał Olejniczak.

1. Tomasz Trela

2. Małgorzata Moskwa-Wodnicka

3. Grzegorz Majewski/Michał Olejniczak

Polska 2050

Pewną jedynką jest poseł Hanna Gill-Piątek, która przeszła do Polski 2050 z Lewicy. To zdecydowana kandydatka do Sejmu i nie zagraża jej inna kandydatura, ponieważ jest liderką tego ugrupowania i to ona odpowiada za tworzenie struktur politycznych w województwie. W tym zadaniu posłankę wspiera były radny z PiS-u w Radzie Miejskiej w Łodzi - Bartłomiej Dyba-Bojarski. To on będzie na drugim miejscu - ustaliliśmy w rozmowach z ludźmi PL 2050. Wydaje się naturalnym kandydatem, bo jest cennym nabytkiem, a jest teraz niezrzeszony.

Medalową stawkę może zamknąć była radna PiS-u w Łodzi - Marta Grzeszczyk.

1. Hanna Gill-Piątek

2. Bartłomiej Dyba-Bojarski

3. Marta Grzeszczyk

Okręg 10 (Piotrków Trybunalski i Skierniewice oraz powiaty: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, rawskiego, skierniewickiego i tomaszowskiego) - 9 mandatów.

Prawo i Sprawiedliwość

Numer jeden: poseł Antoni Macierewicz - z tym nazwiskiem w okręgu piotrkowskim się nie dyskutuje. Następnie poseł Anna Milczanowska, która wyrasta na ulubienicę prezesa Kaczyńskiego. Poza tym PiS przy układaniu list wyborczych musi brać pod uwagę parytety.

Na trzeciej pozycji poseł z regionu - Robert Telus. Ostatnio "zrobił" dobry wynik wyborczy i u siebie jest znany oraz zaangażowany w sprawy okręgu wyborczego. Wielkim nieobecnym w trójce może być poseł Grzegorz Wojciechowski, ponieważ wypadł słabo w ostatnich wyborach.

1. Antoni Macierewicz

2. Anna Milczanowska

3. Robert Telus

Koalicja Obywatelska

Problematyczną obsadę trzech pierwszych miejsc na tej liście mogą rozwiązać nowe nazwiska na arenie krajowej. Bardzo prawdopodobne jest, że stawkę (w zastępstwie posła Cezarego Grabarczyka) będzie otwierać Magdalena Spólnicka, która wcześniej była dwójką w okręgu piotrkowskim. Na trzecim miejscu może pojawić się - popularna u siebie - wiceprezes Expo Łódź Barbara Klatka z Tomaszowa Mazowieckiego. Pomiędzy kandydaturami pań, swoje miejsce będzie miał były prezes PGE GiEK oraz aktualny prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi - Jacek Kaczorowski z Bełchatowa.

1. Magdalena Spólnicka

2. Jacek Kaczorowski

3. Barbara Klatka

PSL

Pierwszy w okręgu piotrkowskim, to pierwszy człowiek PSL-u w Łódzkiem i niekwestionowany lider od lat - Dariusz Klimczak. W walce o poselskie mandaty będzie go wspierał z drugiej pozycji radny sejmiku województwa łódzkiego Marek Mazur. Jako trzeci kandydat może wypłynąć starosta z Piotrkowa Trybunalskiego - Piotr Wojtysiak.

1. Dariusz Klimczak

2. Marek Mazur

3. Piotr Wojtysiak



Nowa Lewica

NL w tym okręgu postawi na sprawdzoną zawodniczkę: poseł Anitę Sowińską, która jest aktywna i bardzo angażuje się społecznie. Wiemy też, że zna bolączki mieszkańców i często stara się zainteresować media oraz szerszą opinię publiczną problemami lokalnej społeczności. Drugi za posłanką będzie na liście dawny wicewojewoda łódzki Artur Ostrowski. Trójkę będzie zamykał radny z Bełchatowa - Marcin Rzepecki.

1. Anita Sowińska

2. Artur Ostrowski

3. Marcin Rzepecki

Polska 2050

Ruch Szymona Hołowni poza okręgiem łódzkim, będzie opierać się na działaczach i członkach Stowarzyszenia Polska 2050. W ten sposób liderką listy w okręgu 10. prawdopodobnie zostanie Ewa Szymanowska.

1. Ewa Szymanowska

Okręg 11 (powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski) - 12 mandatów.

Prawo i Sprawiedliwość

Posłanka PiS Joanna Lichocka / Marcin Obara / PAP

Kto mógłby otworzyć listę PiS-u w okręgu sieradzkim, jeśli nie wybrana tu wcześniej poseł Joanna Lichocka? Pani polityk, która cieszy się sympatią prezesa partii, jest obecna w swoim regionie. Wydaje się oczywiste, że nawet głośna wpadka z wysuniętym niewłaściwym palcem, nie przeszkodzi jej w starcie, a wyborcom nie przeszkodzi w głosowaniu na posłankę.

O miejsce na liście może być też spokojny baron PiS-u w starym stylu ze Zgierza, wieloletni poseł Marek Matuszewski. Natomiast Tomasz Rzymkowski - wiceminister edukacji, to pewna trójka. Być może o swoją szansę będzie mógł powalczyć wicestarosta zgierski Dominik Gabrysiak.

1. Joanna Lichocka

2. Marek Matuszewski

3. Tomasz Rzymkowski

Koalicja Obywatelska

O, w tym regionie, to dopiero jest sztuka wskazać pierwsze nazwisko na liście kandydatów do Sejmu! Nikt nie robi tego jednoznacznie, więc do wyboru są na równi posłowie: Cezary Tomczyk i Dariusz Joński. Bardzo prawdopodobne, że w tym okręgu swoje miejsce znajdzie poseł Katarzyna Lubnauer. Z rozmów w politycznych kuluarach wiemy, że w Łodzi nie chce jej startu Hanna Zdanowska (przewodnicząca PO w mieście). Obecna posłanka PO Agnieszka Hanajczyk nie będzie startowała, ponieważ nie zgłasza takiej chęci władzom partii.

1. Cezary Tomczyk/Dariusz Joński

2. Cezary Tomczyk/Dariusz Joński

3. Katarzyna Lubnauer

Polskie Stronnictwo Ludowe

Aktualny poseł Paweł Bejda nie jest zagrożony na pierwszym miejscu. Dwójką - według ludowców - będzie była wicemarszałek województwa łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik, a były starosta z Wielunia - Andrzej Stępień najprawdopodobniej zostanie wystawiony z numerem trzy.

1. Paweł Bejda

2. Jolanta Zięba-Gzik

3. Andrzej Stępień

Nowa Lewica

Według wszelkiego prawdopodobieństwa NL postawi na wiceprzewodniczącego partii w regionie i wiceprezydenta Pabianic - Marka Gryglewskiego. Drugą pozycję otrzyma aktualnie piastująca mandat poselski młoda i rzutka Paulina Matysiak z Partii Razem. Tę trójkę zamknie bardzo znany w Sieradzu przewodniczący Rady Gminy - Henryk Waluda, który wcześniej był dyrektorem sieradzkiego WORD-u.

1. Marek Gryglewski

2. Paulina Matysiak

3. Henryk Waluda





Polska 2050

Patrycja Borkowska jako otwierająca listę oraz Damian Pacześniak na drugiej pozycji - to przewidywani kandydaci PL 2050 w okręgu sieradzkim. Obydwoje są w zarządzie Stowarzyszenia Polska 2050.

Tomasz Zimoch - poseł KO wybrany w Łodzi - przeszedł do Polski 2050 i jest bardzo możliwe, że będzie startował z zupełnie innego, dużego wojewódzkiego miasta.

1. Patrycja Borkowska

2. Damian Pacześniak