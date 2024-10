Kierujący kią potrącił 11-latkę. Dziecko, przebiegając przez jezdnię, wpadło prosto pod samochód. Do tego zdarzenia doszło w czwartek po południu w Białej Rawskiej w woj. łódzkim. Dziewczynka została przetransportowana śmigłowcem ratunkowym do szpitala. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu o ostrożność i rozwagę.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / foto. KWP w Łodzi / W czwartek o godzinie 14:00 doszło do poważnego wypadku na ulicy Wiejskiej w Białej Rawskiej. 46-letni mężczyzna potrącił 11-latkę, która wybiegła zza przejeżdżającego autobusu. Dziewczynka wpadła prosto pod koła nadjeżdżającego pojazdu. Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano policję oraz służby ratunkowe. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem ratunkowym. Z informacji udzielonych przez policję wynika, że kierowca był trzeźwy, a obrażenia, jakie odniosła dziewczynka, nie zagrażają jej życiu. Okoliczności wypadku są badane przez funkcjonariuszy z Rawy Mazowieckiej. Policja zwraca uwagę na większą obecność dzieci i młodzieży na drogach, ze względu na początek roku szkolnego. Wraz z rozpoczęciem nauki pojawia się większe ryzyko wypadków drogowych, zwłaszcza w rejonie szkół i przystanków komunikacji publicznej. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Ku przestrodze policja wstawiła film z miejsca zdarzenia. Potrącenie dziewczynki w Białej Rawskiej. Policja apeluje o ostrożność na drodze KWP w Łodzi / Opracowanie: Gabriela Szczepaniec Zobacz również: Wszczęto śledztwo w sprawie spółki należącej do Cinkciarz.pl

