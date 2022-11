103 tys. 769 łodzian wzięło udział w głosowaniu nad Łódzkim Budżetem Obywatelskim. Oddali ponad 634 tys. głosów. Głosowanie zakończyło się w poniedziałek (31 października).

Liczba głosujących nad Budżetem Obywatelskim w Łodzi / UMŁ / Materiały prasowe

Cieszę się, że tak wielu z nas chce mieć wpływ na to, jak zmienia się nasze miasto i bardzo im za to dziękuję - mówi prezydent Łodzi - Hanna Zdanowska. Zainteresowanie Budżetem Obywatelskim nie spada. Zagłosowało ponad 103 tysiące łodzian. To namacalny dowód na to, że nasza idea miasta współtworzonego ma ogromne poparcie mieszkańców Łodzi.

Łącznie na 696 projektów, podzielonych na zadania ponadosiedlowe oraz osiedlowe, mieszkańcy Łodzi oddali 634 tys. 353 głosy. Projekty osiedlowe zdobyły 284 tys. 323 głosów, a na ogólnołódzkie - 350 tys. 030.

Wiele wniosków dotyczy ekologii, zieleni, kultury spędzania wolnego czasu i rekreacji.

Budujący jest również liczny udział młodzieży w wieku poniżej 18 lat (14.399 osób), jak i seniorów (19.254 osoby) - zauważa prezydent Łodzi - Hanna Zdanowska. Obiecuje, że uważnie przyjrzymy się projektom, które mimo dużej liczby głosów nie znalazły się w grupie zwycięskich zadań. Będą dla nas sugestią przy planowaniu kolejnych inwestycji w Łodzi.

Idea budżetu obywatelskiego się nie wyczerpała

W tegorocznym Budżecie Obywatelskim swoje głosy oddało 61 tys. 931 kobiet i 41 tys. 838 mężczyzn. Najliczniej reprezentowaną grupą wiekową stanowili łodzianie w przedziale 30-49 lat - 38 tys. 876 osób.

Cieszymy się, że po dwóch pandemicznych edycjach Budżetu Obywatelskiego wróciliśmy do liczby ponad 100 tysięcy osób głosujących - dodaje zastępca dyrektora Biura Aktywności Miejskiej - Agata Burlińska. Najbardziej aktywnym osiedlem był Teofilów - Wielkopolska gdzie oddano 53 tys. głosów. Następne w kolejności było osiedle Bałuty - Zachód. Tam oddano 25 tys. głosów.

Łodzianie zadali kłam tezie, że idea budżetu obywatelskiego się wyczerpała. Tegoroczna edycja BO pokazuje jak bardzo mylili się ci, którzy wieszczyli koniec budżetu obywatelskiego jako narzędzia partycypacji w naszym mieście - podkreśla przewodniczący Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi - Damian Raczkowski.

Mało tego, wręcz możemy chwalić się w skali kraju liczbą głosów zbliżoną do 635 tysięcy, które zostały oddane przez 103 tysiące łodzian, którzy chcą zmieniać najbliższe otoczenie. Budżet Obywatelski od dawna wskazuje kierunki w jakich powinno zmierzać miasto.

Lista zwycięskich projektów będzie przedstawiona 15 listopada o godz. 17.00, podczas gali, która odbędzie się w foyer ZOO Orientarium.