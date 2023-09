Łódzcy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o włamanie do jednego mieszkań na terenie dzielnicy Górna. Łupem sprawców padły dzieła sztuki warte ponad 8 mln złotych.

Łódzcy policjanci otrzymali informację, że ktoś włamał się do jednego z mieszkań na terenie dzielnicy Górna. Sprawcy ukradli z niego m. in. obrazy znanych polskich i zagranicznych malarzy, zabytkowe monety różnych nominałów, a także inne wartościowe przedmioty.

Właściciel oszacował straty na około 8 milionów złotych.

Były to obrazy znanych malarzy m.in. Juliusza i Wojciecha Kossaków, Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego czy Tadeusza Ajdukiewicza. Policjanci odzyskali prawdopodobnie wszystkie skradzione dzieła sztuki. W ich ręce wpadł również paser.

Kiedy funkcjonariusze pojawili się w mieszkaniu na osiedlu w dzielnicy Górna, w pewnym momencie zauważyli mężczyznę wyskakującego przez okno na 1 piętrze. Policjanci natychmiast ruszyli za nim w pościg. Zatrzymali go po około 200 metrach. Jak się okazało był to 31-letni mężczyzna poszukiwany do odbycia kary ponad roku pozbawienia wolności.

Policjanci przeszukali jego miejsce zamieszkania. Odnaleźli tam przedmioty pochodzące z włamania m.in. biżuterię, dokumenty, zabytkowe monety oraz fragmenty ram obrazów. Funkcjonariusze odnaleźli również blisko 730 gramów substancji odurzających, m.in. marihuanę i amfetaminę.

Mężczyzna w rozmowie z policjantami twierdził, że nie wie co to są za przedmioty i skąd się wzięły w jego mieszkaniu. Został jednak zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem w tzw. recydywie. Jego los podzieliło jego dwóch wspólników, którzy w ręce policjantów wpadli tego samego dnia. Jak się okazało byli to mieszkańcy Łodzi: 33 i 42-latek.

Mimo zatrzymania sprawców łódzcy funkcjonariusze nie odłożyli akt sprawy na półkę. Za punkt honoru postawili sobie odnalezienie wszystkich skradzionych 70 cennych obrazów znanych malarzy.

11 września 2023 roku policjanci pojechali na jedną z posesji na terenie osiedla Złotno. Według ich podejrzeń mogły być tam ukrywane skradzione dzieła sztuki. Dotarli do garaży, gdzie odnaleźli prawdopodobnie wszystkie ze skradzionych obrazów. Szybko dotarli również do najemcy tego pomieszczenia. Okazał się nim 40-letni mieszkaniec Łodzi.

W garażu funkcjonariusze zabezpieczyli 70 obrazów, 7 rzeźb, świeczniki, ramy od obrazów i inne drobne przedmioty pochodzące z włamania oraz 23 gramy marihuany.

Mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem paserstwa umyślnego. Odpowie również za posiadanie znacznych ilości substancji odurzających. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.