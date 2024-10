Piękne, secesyjne motywy, oryginalne polichromie, złocenia na suficie oraz sztukaterii ukazały się konserwatorom, którzy pracują w Pałacu Rodziny Poznańskich w Łodzi. Dawny blask i sznyt odzyskuje biuro, gdzie załatwiano interesy w dawnym imperium włókienniczym Izraela Poznańskiego.

Polichromie w biurze zakładów Izraela Poznańskiego w Łodzi - w trakcie renowacji / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Właśnie trwają prace konserwatorskie w dawnym pomieszczeniu biurowym zakładów Izraela Poznańskiego w Łodzi. W ten sposób pomieszczeniom w Pałacu Rodziny Poznańskich przy ul. Ogrodowej 15 (gdzie mieści się Muzeum Miasta Łodzi) przywracany jest dawny wygląd.

Zakres prac konserwatorów obejmuje konserwację ścian, sufitu, stolarki drzwiowej oraz boazerii. Prace rozpoczęły się w ostatnim tygodniu września i zostaną zakończone do 13 grudnia.

W ramach prowadzonych prac zaplanowano m.in. usunięcie wtórnych przemalowań, uzupełnienie zapraw oraz wzmocnienie najbardziej zdegradowanych elementów. Obecnie odsłaniamy oryginalne polichromie oraz złocenia na suficie i sztukaterii, podklejamy spękane i odspojone tynki, uzupełniamy ubytki zaprawy na suficie oraz częściowo zostały odsłonięte ściany spod płyt gipsowo - kartonowych co umożliwiło usuwanie wtórnych przemalowań - mówi konserwatorka Luiza Milewska.

Dawne pomieszczenie biurowe utrzymane jest w stylu secesji. Sufit udekorowano sztukaterią; jest polichromowany i złocony motywami charakterystycznymi dla tego stylu.

Ściany pomalowano monochromatycznie na kolor jasnougrowy z dębowymi listwami wyznaczającymi podziały ścian. W pomieszczeniu zachowała się oryginalna stolarka drzwiowa oraz boazeria ścienna, wykonana z dębiny.

Znajdujące się w nim drzwi są oszklone szkłem kryształowym, fazowanym. Przestrzeń wyposażona jest także dwie dębowe szafy biurowe.

Łączny koszt prowadzonych prac to ponad 192 tysiące złotych - mówi Magda Komarzeniec, dyrektorka Muzeum Miasta Łodzi. Muzeum pozyskało na ten cel z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytów 46 tysięcy złotych, 76 tysięcy to środki przekazane z budżetu miasta, a pozostałe środki to wkład własny muzeum - dodaje.

Dawne biuro zakładów Poznańskiego znajduje się na parterze południowego skrzydła Pałacu Rodziny Poznańskich. Pomieszczenie od 1975 roku, czyli od początku funkcjonowania Muzeum Miasta Łodzi, było wykorzystywane jako przestrzeń wystawiennicza oraz część muzealnej kawiarni.