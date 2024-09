Od wtorku (1 października) elektroniczny bilet MPK Łódź będzie można skasować kodem QR. Takie rozwiązanie ma doprecyzować zasady kupowania biletów w aplikacjach mobilnych i rozwiać wszelkie wątpliwości, kiedy taki bilet należy aktywować.

Zdj. ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP

Coraz częściej pasażerowie płacą za przejazd MPK Łódź, kupując bilet w aplikacjach mobilnych. Miasto wprowadza rozwiązanie, dzięki któremu bilet kupiony przez telefon będzie można "skasować" za pomocą specjalnego kodu.

Od wtorku w Łodzi będzie można kupić bilety różnego rodzaju w aplikacjach mobilnych w dowolnym momencie. Nie będą się one automatycznie aktywować w chwili zakupu.

Taki bilet trzeba będzie skasować po wejściu do pojazdu poprzez zeskanowanie kodu QR. Naklejka formatu A5 z kodem będzie znajdowała się naprzeciwko każdych drzwi wejściowych do pojazdów MPK.

Doświadczenia z innych miast np. Warszawy pokazują, że ten system jest o wiele bardziej efektywny. Po wprowadzeniu tego rozwiązania liczba skarg zmniejszyła się tam dziesięciokrotnie - mówi Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.

Dotychczasowe przepisy mówiły, że bilet elektroniczny należy kupić i skasować przed rozpoczęciem podróży, czyli zanim pojazd ruszy z przystanku. Zasady te nie dla wszystkich były zrozumiałe.

Część osób zaczynała kupować bilet dopiero w trakcie jazdy, czym narażała się na otrzymanie opłaty dodatkowej. Byli też tacy, którzy próbowali wykorzystać nowe możliwości zakupu biletu do unikania płacenia za przejazd. Kupowali bilet tylko wtedy, gdy zauważyli że jest kontrola.

Aby rozwiać wątpliwości i doprecyzować zasady kupowania i kasowania biletów zdecydowano się na zmianę zasad, które zaczną obowiązywać od wtorku (1 października).

To, co proponujemy, to ujednolicenie systemu i uczynienie go bardziej sprawiedliwym. To też odpowiedź na prośby mieszkańców, którzy wskazywali konieczność wprowadzania zmian - mówi Magdalena Gałkiewicz, radna Rady Miejskiej w Łodzi.

Przy tym, nowym rozwiązaniu pasażer wykonuje prawie tę samą czynność, co w przypadku biletów papierowych. Czyli można wcześniej kupić bilet, a później go w odpowiednim momencie skasować.

Liczę, że zmniejszy to liczbę skarg, które były spowodowane wątpliwościami, kiedy taki bilet powinien zostać aktywowany - mówi Zbigniew Papierski, prezes MPK - Łódź.