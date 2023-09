Kierowca samochodu, widząc jak kobiecie odjeżdża sprzed nosa autobus komunikacji miejskiej, zaproponował jej podwiezienie na kolejny przystanek. Nagranie z tej niecodziennej sytuacji opublikowano w mediach społecznościowych.

Zdjęcie ilustracyjne - autobusy w zajezdni łódzkiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego / Grzegorz Michałowski / PAP

Krótki film, na którym widać jak kierowca samochodu pomaga kobiecie, można znaleźć na Facebooku. Do sytuacji miało dojść w piątek, 1 września, tuż przed godzina 6 na jednej z łódzkich ulic.

Nagranie z kamery samochodowej zaczyna się w momencie, gdy auto znajduje się za stojącym na przystanku autobusem komunikacji miejskiej.

Do autobusu podbiega kobieta w momencie zamknięcia się drzwi pojazdu. Po tym jak pojazd MPK opuszcza przystanek, kierowca samochodu osobowego podjeżdża do kobiety i mówi: "Pani wsiada, zaraz go dogonimy, pani wsiada".

W trakcie krótkiej trasy pasażerka kilkukrotnie podziękowała kierowcy.

Mężczyzna po chwili wyprzedza autobus, zatrzymuje się na kolejnym przystanku, a kobieta wysiada.