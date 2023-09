Prawie 100 tys. osób odwiedziło latem kąpielisko w nowym krakowskim parku - Zakrzówek.

Zakrzówek / Jacek Skóra / RMF24

Park został oficjalnie otwarty 22 czerwca.

To miejsce nietypowe i wyjątkowe - te dwa przymiotniki pojawia się bardzo często, ale taka jest prawda. To jest 50 hektarów terenu w samym centrum miasta z kąpieliskiem i infrastrukturą, która pozwoli się nim cieszyć także poza sezonem kąpielowym - mówiła naszemu krakowskiemu reporterowi Markowi Wiosło Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Jak podkreśliła wyzwaniem dla zarządzających terenem było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom i tegoroczne doświadczania przełożą się na rozwiązania w 2024 roku.

3 września dyżury w Parku Zakrzówek zakończyli ratownicy wodni, choć ze względu na piękną pogodę ich patrole pojawią się jeszcze w najbliższy weekend.

Od 7 lipca, kiedy zaczęto liczyć korzystających z kąpieliska, do końca sierpnia w g. 10.00 - 18.00 miejsce to odwiedziło 98 tys. osób. Poza strzeżonym kąpieliskiem doszło do dwóch wypadków śmiertelnych.

Park atrakcyjny nie tylko latem

W Parku Zakrzówek są ścieżki dla spacerowiczów, biegaczy i dla rowerzystów, można podziwiać malownicze skały i wspinać się na nie albo spotkać ze znajomymi przy grillu.

Trwają ostatnie prace przy tworzeniu Centrum Sportów Wodnych oraz przetargi na prowadzenie kawiarni przy zbiorniku wodnym, która powinna być otwarta w sezonie letnim 2024 roku oraz dla najemcy terenu, gdzie mają stanąć food trucki.